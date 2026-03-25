TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Kensington Capital Advisors Inc. (le « gestionnaire »), à titre de fiduciaire et gestionnaire de Kensington Private Equity Fund (le « fonds »), a le plaisir d'annoncer que les porteurs de parts ont approuvé les propositions précédemment annoncées décrites dans la circulaire d'information de la direction du fonds datée du 23 février 2026 (les « propositions »), lors de l'assemblée extraordinaire des porteurs de parts (l'« assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui, les voix exprimées en personne ou par procuration ayant dépassé le seuil d'approbation requis des deux tiers (66 ⅔ %).

Les propositions sont reflétées dans la déclaration de fiducie modifiée et mise à jour du fonds ainsi que dans la convention de gestion modifiée et mise à jour, lesquelles devraient entrer en vigueur aux alentours du 26 mars 2026 et seront disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

De plus, Eamonn McConnell, directeur général principal et chef des placements, ainsi que Richard Nathan, directeur général principal, ont été nommés au poste de vice-président du conseil de Kensington Capital Partners Limited (« Kensington »). Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, M. McConnell et M. Nathan continueront de fournir des conseils stratégiques à la firme.

Parallèlement, le gestionnaire a mis à jour la composition du comité d'investissement du fonds (le « comité d'investissement »). M. McConnell quittera le comité d'investissement, et Ash Lawrence, président exécutif de Kensington et chef de Partenaires Capital AGF, se joindra au comité d'investissement aux côtés de Thomas Kennedy, chef de la direction, et de Richard Nathan, vice-président du conseil.

À propos de Kensington Capital Partners Limited

Fondée en 1996, Kensington Capital Partners Limited est un gestionnaire canadien d'actifs alternatifs ayant des bureaux à Toronto et à Vancouver. La mission de Kensington est de soutenir des équipes de direction de qualité afin de bâtir des entreprises performantes et, ce faisant, de créer des solutions d'investissement de premier plan pour les investisseurs. Kensington gère des actifs d'une valeur de 2,2 milliards de dollars répartis dans plusieurs fonds actifs couvrant le capital de risque, le capital de croissance et les acquisitions de sociétés de taille moyenne. Kensington est une filiale majoritairement détenue de AGF Capital Partners, qui fait partie de AGF Management Limited, une société mondiale de gestion d'actifs diversifiée gérant 60,5 milliards de dollars.

SOURCE Kensington Capital Advisors Inc.

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