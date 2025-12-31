TORONTO, le 31 déc. 2025 /CNW/ - La société Kensington Capital Advisors Inc. (le « gestionnaire » ou « Kensington »), gestionnaire du Kensington Private Equity Fund (le « Fonds »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait prolongé la suspension des rachats de parts du Fonds (les « parts »), pour une période additionnelle maximale de 90 jours, commençant dès maintenant.

Le gestionnaire avait initialement suspendu les rachats le 30 septembre 2025, en conséquence de difficultés de marché persistantes qui avaient limité la liquidité sur l'ensemble des marchés privés. Ces mêmes conditions continuent d'exister et elles ont restreint la capacité du Fonds de générer responsablement de la liquidité. La prolongation de la suspension a pour but de maintenir la stabilité du Fonds et de protéger les intérêts de tous les porteurs de parts, en évitant les cessions d'actifs forcées à prix réduits, et de veiller à ce que le Fonds demeure bien positionné pour atteindre ses objectifs d'investissement à long terme.

La suspension pourrait être prolongée de nouveau conformément aux documents constitutifs du Fonds. Elle s'applique à toutes les demande de rachat qui sont présentement en attente de traitement, de même qu'à toute nouvelle demande de rachat reçue pendant la période de validité de la suspension.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les investisseurs peuvent cliquer ici.

Au sujet de Kensington Capital Partners Limited

Fondée en 1996, Kensington Capital Partners Limited est une société canadienne de gestion d'actifs alternatifs ayant des bureaux à Toronto et à Vancouver. Sa mission est d'appuyer des équipes de direction performantes afin de bâtir des entreprises florissantes et, ce faisant, de créer des solutions d'investissement de premier ordre pour les investisseurs. Kensington gère un actif de 2,2 milliards de dollars, répartis dans plusieurs fonds actifs spécialisés dans le capital de risque, le capital de croissance et les acquisitions d'entreprises de taille moyenne. AGF a réalisé un investissement stratégique en mars 2024 afin d'acquérir une participation de 51 % dans Kensington.

SOURCE Kensington Capital Advisors Inc.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante : Rui Hu, Directrice, Marketing, [email protected]