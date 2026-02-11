TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Les Conseillers Kensington Capital (Kensington Capital Advisors Inc.) (le « Gestionnaire »), en qualité de fiduciaire et gestionnaire du Kensington Private Equity Fund (le « Fonds »), annonce aujourd'hui que le conseil d'administration du Gestionnaire a approuvé une série de changements proposés aux modalités du Fonds. Les changements proposés visent à assurer le succès à long terme du Fonds compte tenu de l'évolution actuelle des marchés privés, et feront l'objet d'un examen et d'un vote par les porteurs de parts à une assemblée extraordinaire des porteurs de parts (l'« assemblée »).

L'assemblée aura lieu le 25 mars 2026, à 10 h (heure de Toronto), dans les bureaux d'Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., au 1 First Canadian Place, Bureau 6300, 100 King Street West, Toronto (Ontario).

À l'assemblée, les porteurs de parts seront appelés à approuver une proposition visant à mettre à jour certaines modalités du Fonds (collectivement, les « propositions »). Les propositions visent à moderniser la structure du Fonds, à accroître l'harmonisation du profil de liquidité et des actifs du marché privé sous‑jacents du Fonds et à mieux harmoniser les intérêts du Gestionnaire et ceux des porteurs de parts.

Les propositions comprennent ce qui suit :

Mettre à jour les modalités de rachat des parts du Fonds afin d'accroître l'harmonisation de la liquidité du Fonds et du profil de liquidité de ses actifs privés sous‑jacents, en accordant des droits de rachat trimestriels visant environ 5 % des parts en circulation chaque trimestre, sous réserve des liquidités disponibles du Fonds, de la capacité du Fonds d'obtenir des facilités de crédit et, le cas échéant, des restrictions dont elles sont assorties, et compte tenu des obligations existantes du Fonds et de l'établissement de réserves appropriées;

permettre au Gestionnaire d'annuler les demandes de rachat en suspens visant des parts qui ont été déposées en vue de rachat avant ou pendant la période de suspension des rachats de parts actuelle afin de faciliter la mise en œuvre d'un nouveau cadre de rachat juste et équitable;

simplifier la structure du capital du Fonds en redésignant les parts de catégorie A, les parts de catégorie F et les parts de catégorie L en circulation comme des parts de catégorie G, en fonction de la valeur liquidative relative de chaque catégorie de parts, et en supprimant ces catégories de parts;

harmoniser davantage les incitatifs économiques du Gestionnaire et ceux des porteurs de parts du Fonds en rompant le lien entre la rémunération au rendement payable au Gestionnaire et le versement d'une distribution à tous les porteurs de parts du Fonds, de sorte que le droit du Gestionnaire à cette rémunération soit fondé entièrement sur le revenu net réalisé et les gains en capital nets réalisés reçus par le Fonds, sans être conditionnel au versement d'une distribution correspondante aux porteurs de parts;

apporter à la déclaration de fiducie du Fonds certaines modifications connexes tenant compte de ce qui précède.

Les propositions sont conçues de façon à donner lieu, entre autres avantages, à un processus de rachat plus prévisible et transparent, à des frais inférieurs pour certains porteurs de parts, à une meilleure gouvernance et à une harmonisation à long terme accrue des intérêts du Gestionnaire et ceux des porteurs de parts du Fonds.

Le conseil d'administration du Gestionnaire a établi que les propositions sont dans l'intérêt du Fonds et de ses porteurs de parts, et recommande aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR des propositions. Le conseil consultatif du Fonds a également formulé une recommandation positive en faveur des propositions.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 10 février 2026 auront le droit d'être convoqués et de voter à l'assemblée. Les porteurs de parts sont priés de voter avant la date limite du vote par procuration, soit 17h (heure de Toronto) le 23 mars 2026.

Pour être mises en œuvre, les propositions doivent être approuvées par au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs de parts qui votent ensemble comme une seule catégorie à l'assemblée et qui sont présents en personne à l'assemblée ou qui y sont représentés par procuration.

Le Gestionnaire a choisi de recourir à la procédure de notification et d'accès pour transmettre les documents relatifs à l'assemblée. Une circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») sera préparée relativement à l'assemblée et renfermera de l'information détaillée au sujet des propositions, des procédures de vote et de questions connexes. Les porteurs de parts peuvent obtenir gratuitement une copie imprimée ou électronique de la circulaire, de la façon décrite dans le document de notification et d'accès, et peuvent consulter la circulaire en français et en anglais sous le profil SEDAR+ du Fonds, au www.sedarplus.ca.

À propos de Les Conseillers Kensington Capital (Kensington Capital Advisors Inc.)

Fondée en 1996, Kensington Capital Partners Limited est une société canadienne de gestion d'actifs alternatifs ayant des bureaux à Toronto et à Vancouver. Sa mission est d'appuyer des équipes de direction performantes afin de bâtir des entreprises florissantes et, ce faisant, de créer des solutions d'investissement de premier ordre pour les investisseurs. Kensington possède 2,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, répartis dans plusieurs fonds actifs spécialisés dans le capital de risque, le capital de croissance et les acquisitions d'entreprises de taille moyenne. Kensington est une filiale en propriété majoritaire d'Associés Capital AGF, un membre de La Société de Gestion AGF Limitée, entreprise de gestion d'actifs diversifiés d'envergure mondiale d'une valeur de 59 milliards de dollars.

SOURCE Kensington Capital Advisors Inc.

Relations avec les médias : Rui Hu, Directrice marketing, [email protected]