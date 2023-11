- Les entraîneurs sont reconnus pour leurs succès aux Jeux paralympiques de Tokyo et de Beijing ainsi que sur le parcours du développement

- Les lauréats seront célébrés au Gala des Prix du leadership sportif de l'ACE

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Trois distingués entraîneurs paralympiques -- Ken Hall, Heather Hennigar et Robin McKeever -- recevront les Prix du sport paralympique canadien, a annoncé le Comité paralympique canadien, jeudi.

Les prix seront remis aux lauréats vendredi, lors du Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada 2023 organisé par l'Association canadienne des entraîneurs à Calgary.

McKeever et Hennigar sont reconnus pour leur leadership et leur succès à titre d'entraîneurs aux Jeux paralympiques de Beijing et de Tokyo, respectivement. Pour sa part, Hall est célébré pour son travail auprès d'athlètes en développement dans le sport du para-athlétisme.

« Un entraînement de qualité est absolument essentiel au développement, à la croissance et au succès du sport paralympique, et ces trois entraîneurs incarnent ce qu'il y a de meilleur en matière de leadership », déclare Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « De par leur dévouement indéfectible à l'égard de leurs athlètes et du Mouvement paralympique, leur impact sur ces derniers a été considérable. Ils ont su atteindre l'excellence tout en offrant à leurs athlètes un environnement propice à leur épanouissement, comme en témoignent leurs récents succès, qui s'ajoutent à une longue liste de contributions au cours des années. Je tiens à adresser mes plus vives félicitations à Ken, Heather et Robin pour cette reconnaissance tant méritée, et nous sommes heureux de célébrer leurs diverses réalisations. »

Les Prix du Sport paralympique canadien, créés par le CPC après les Jeux de Vancouver 2010, soulignent les performances exceptionnelles des athlètes et des équipes aux Jeux paralympiques, de même que l'excellence en entraînement au niveau de la haute performance et dans le développement.

Les athlètes lauréats pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 ont été annoncés au mois d'août.

LAURÉATS DE BEIJING

LAURÉATS DE TOKYO

Prix d'excellence Tim Frick de l'entraîneur/entraîneuse paralympique -- Beijing -- Robin McKeever , ski paranordique

McKeever a été indissociable de l'équipe canadienne de ski paranordique pendant des années. Il a joué un rôle déterminant au sein de l'équipe, qui est devenue une puissance sous sa direction et le symbole d'un programme d'équipe nationale réussi.

Son héritage était déjà assuré lorsqu'il s'est rendu aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 où son succès s'est poursuivi. Entraîneur-chef de l'équipe canadienne de ski paranordique, McKeever a aidé ses athlètes à réaliser une autre série de performances exceptionnelles aux Jeux. Le Canada a récolté 14 médailles (six d'or, deux d'argent et six de bronze) en paraski de fond et en parabiathlon à Beijing, soit le plus grand nombre de médailles que dans tout autre sport.

« Ce prix n'aurait pas été possible sans l'équipe et le personnel dévoués qui ont su mettre le stress et la pression d'une pandémie derrière eux pour maximiser le soutien apporté aux athlètes en ski paranordique », indique McKeever. « Je dédie ce prix à l'équipe derrière l'équipe. »

Prix d'excellence Tim Frick de l'entraîneur/entraîneuse paralympique -- Tokyo -- Heather Hennigar , para-athlétisme

En tant que responsable du Carrefour de l'Ouest d'Athlétisme Canada, Hennigar a le mérite d'avoir insufflé dans l'équipe une mentalité gagnante et d'avoir établi un environnement d'entraînement intégré, de calibre mondial et sécuritaire dont ont bénéficié tous les athlètes. Avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, elle a donné à ses athlètes l'accès aux meilleures conditions d'entraînement possible dans des circonstances difficiles, pendant la pandémie de COVID-19.

Son leadership exceptionnel en tant qu'entraîneuse de para-athlétisme a rayonné à Tokyo. Elle a entraîné trois athlètes aux Jeux, soit Nate Riech qui a gagné la médaille d'or en établissant un record paralympique, Zachary Gingras qui a remporté le bronze et Thomas Normandeau qui a terminé la compétition dans le top 8.

« Je suis honorée et reconnaissante de recevoir ce prix. C'est pour moi un symbole véritable de l'engagement et de la volonté inébranlables de l'équipe qui n'a pas eu peur de s'aventurer dans l'inconnu », affirme Hennigar. « Ensemble, nous avons créé et intégré un environnement qui a réuni des athlètes paralympiques et des athlètes olympiques dans la poursuite d'objectifs ambitieux, mus par la croyance en certains principes fondamentaux du sport de haute performance. »

« Le succès en entraînement ne résulte jamais d'un effort en solo, et je tiens à exprimer ma gratitude aux athlètes qui ont placé en moi leur confiance pour quelque chose d'aussi important, ainsi qu'à Athlétisme Canada et à toute l'équipe du Carrefour de l'Ouest pour leur inlassable soutien pendant la période précédant les Paralympiques de Tokyo. »

Entraîneur de développement de l'année -- Ken Hall , para-athlétisme

Ken Hall, dont la carrière a commencé en tant qu'entraîneur auprès de Cruisers Sports en Ontario, a travaillé à tous les niveaux du sport, en contribuant à titre bénévole, en mettant son expertise à profit lors des journées d'essai communautaires et des compétitions locales ou en entraînant des athlètes de l'équipe nationale aux championnats du monde. Il veille toujours à ce que ses athlètes vivent une expérience positive, et son approche axée sur la collaboration dans son travail auprès des athlètes, des entraîneurs, des officiels et d'autres intervenants, a été essentielle à son succès dans la promotion du parasport, partout au Canada.

Depuis des décennies, Hall est un membre estimé de la communauté paralympique. Ses efforts en matière de défense des intérêts, ainsi que sa passion et son engagement envers les athlètes, ont permis de laisser un héritage durable à ces derniers, notamment par une accessibilité accrue, une plus grande équité et de meilleures opportunités.

« Je suis enchanté et fier de recevoir ce prix », déclare Hall. « Comme toujours, il y a plusieurs personnes qui y ont contribué, notamment ma femme Lisa, qui m'a soutenu inlassablement dans mes aventures. Merci pour cet honneur. »

Pour de plus amples renseignements sur les Prix du sport paralympique canadien, visitez le site Paralympique.ca/prix-du-sport.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700