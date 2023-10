Ken Dryden et sa statue, The Goalie, de retour à Saint-Laurent!

SAINT-LAURENT, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le retour à Saint-Laurent de The Goalie, œuvre de l'artiste canadien Robin Bell, a été officiellement célébré le 28 octobre en présence de Ken Dryden, membre du Temple de la renommée du hockey et gardien de buts pour les Canadiens de Montréal de 1971 à 1979. L'événement a réuni près de 150 personnes autour de la statue installée à l'avant de l'aréna Raymond-Bourque récemment rénovée. Madame Ericka Alneus, conseillère de Ville de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et membre du comité exécutif responsable de la culture et du patrimoine, Monsieur Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, et des membres du conseil de Saint-Laurent étaient également présents. Rappelons que The Goalie a été exposé de 1985 à 2011 à la Place Vertu puis avait été déplacé à la Place Montréal Trust.

Ken Dryden, gardien légendaire de hockey à la droite de la statue, The Goalie, œuvre de l’artiste canadien Robin Bell à Saint-Laurent le 28 octobre. Il est entouré des personnes suivantes (de haut en bas et de gauche à droite): la conseillère de Ville de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, la conseillère d’arrondissement pour le district de Norman McLaren, Annie Gagnier, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren et chef de l’opposition officielle de la Ville de Montréal, Aref Salem, le conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, Jacques Cohen, la Cheffe de division du Bureau d'art public de la Ville de Montréal, Stéphanie Rose, et trois jeunes gardiens membre de Hockey Saint-Laurent. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

« Ken Dryden est une légende de son sport, représenté ici au sommet de son art dans cette œuvre plus grande que nature. Voilà pourquoi The Goalie a tant marqué les esprits laurentiens! Je le remercie d'être venu célébrer le retour de sa sculpture sur notre territoire après une absence de dix ans, lequel a été rendu possible grâce au don d'Ivanhoé Cambridge. Son installation devant l'aréna Raymond-Bourque rénovée saura certainement inspirer une toute nouvelle génération de jeunes hockeyeurs laurentiens. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Le hockey fait partie de l'identité montréalaise. Il nous unit et il nous rend fiers. Je me réjouis qu'un joueur exceptionnel comme Ken Dryden soit honoré dans la ville qui l'a vu remporter six coupes Stanley avec les Canadiens. M. Dryden est vraiment unique en son genre! Son style imposant qui laisse transparaître un grand calme est bien interprété dans cette création en bronze de l'artiste Robin Bell, qui représente M. Dryden dans sa pose signature. Les jeunes qui visiteront l'aréna découvriront une œuvre d'art inspirante, ainsi qu'une belle représentation d'un grand héros de notre sport national. »

Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Enfant, je n'aurais jamais imaginé jouer dans la LNH. Je n'aurais certainement jamais imaginé non plus jouer pour les Canadiens de Montréal et gagner des coupes Stanley. Mais ce qui était encore plus inimaginable, c'était d'avoir une statue à mon effigie! Et maintenant, l'avoir ici, dans cet aréna, où aujourd'hui et dans le futur, des milliers d'enfants joueront, c'est un véritable honneur! »

Ken Dryden, membre du Temple de la renommée du hockey et gardien de buts pour les Canadiens de Montréal de 1971 à 1979

C'est grâce à un don de la société Ivanhoé Cambridge, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la Collection municipale d'art public de la Ville de Montréal que les Laurentiennes et les Laurentiens peuvent à nouveau admirer cette œuvre mise en valeur par un aménagement paysager et un éclairage spécifique.

The Goalie est une sculpture en bronze de plus de deux mètres de haut mettant en scène le gardien de but Ken Dryden dans sa posture légendaire, le menton posé sur ses bras croisés au sommet de son bâton, devant son filet. L'œuvre souligne la notoriété du joueur, l'un des plus célèbres gardiens de but que le hockey ait connu.

Robin Bell a réalisé cette œuvre en 1985 en effectuant des photos de Ken Dryden et en étudiant en détail l'équipement du joueur de hockey dans son atelier à Pietrasanta, en Italie. Le modèle d'argile avait ensuite été coulé à la Fonderia Artistica Mariani de Pietrasanta avec laquelle l'artiste collabore pour la majorité de ses projets.

De nombreux amateurs de hockey et notamment des membres de Hockey Saint-Laurent, mais aussi du Club de patinage artistique Saint-Laurent et de Ringuette Saint-Laurent, les trois clubs laurentiens usagers de l'aréna Raymond-Bourque, ont pu profiter de la présence de Ken Dryden samedi 28 octobre pour obtenir la signature d'autographes de la part du légendaire gardien autour de la statue à son effigie.

Cette donation permet un retour de cette sculpture-hommage à Saint-Laurent pour profiter d'une mise en valeur dans un lieu rassembleur voué à la pratique des sports de glace. Il côtoie ainsi les photos d'une autre légende du hockey, Raymond Bourque, à l'entrée de l'aréna portant son nom et dont il avait fêté la réouverture dans un bâtiment entièrement rénové il y a un plus d'un an.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

