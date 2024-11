SHANGHAI, 4 novembre 2024 /CNW/ - Un récent rapport de l'IDC souligne le rôle essentiel des robots de livraison de traiteur pour stimuler les exportations chinoises de robotique de services commerciaux. Dans ce contexte, KEENON Robotics a accaparé une part impressionnante de 44,8 % du marché d'exportation des robots de livraison de traiteur, se classant en tête de liste et renforçant son leadership dans ce segment de l'industrie en croissance rapide. Cette réalisation est complétée par le succès global de KEENON dans les expéditions mondiales de robots de service de plus de 100 000 unités, desservant divers secteurs, y compris les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, le commerce de détail, les usines et plus encore.

KEENON Robotics est en tête des exportations chinoises de robots de livraison de traiteur en 2023

Portée internationale dans des pays clés

Depuis la création de sa division des affaires internationales en 2022, KEENON a rapidement étendu sa présence mondiale à plus de 600 villes dans plus de 60 pays et régions, y compris des plaques tournantes internationales clés comme les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. En 2023, KEENON a connu des taux de croissance exceptionnels, avec des augmentations de revenus de plus de 240 % au Japon, de 100 % en Corée du Sud et de 50 % en Europe, comme l'indique le rapport d'IDC. Cela souligne l'incidence croissante de l'entreprise sur les marchés internationaux.

Favoriser le succès avec les robots de livraison de traiteur

Les robots de livraison de traiteur de KEENON, la série DINERBOT, continuent de contribuer au succès de l'entreprise sur les marchés internationaux. En plus de la gamme de produits DINERBOT, la gamme de produits de KEENON comprend la série BUTLERBOT pour la livraison hôtelière, qui a connu une augmentation importante de ses revenus de 244 %, et la série KLEENBOT pour les applications de nettoyage, élargissant davantage l'empreinte de l'entreprise dans le secteur de la robotique de service. Ces innovations reflètent l'adaptabilité de KEENON et son engagement à répondre aux besoins changeants des clients dans diverses industries.

Croissance continue et innovation à venir

KEENON Robotics demeure déterminée à poursuivre ses recherches sur la technologie de l'intelligence artificielle et à fournir des robots de service polyvalents et novateurs qui répondent aux divers besoins des clients du monde entier, créant ainsi une valeur ajoutée dans l'ensemble des industries. Grâce à l'innovation continue et à l'expansion stratégique du marché, KEENON Robotics continue d'incarner le potentiel de la robotique de service commercial sur la scène mondiale. L'entreprise se réjouit à l'idée de faire progresser la fabrication intelligente et de soutenir la croissance mondiale des technologies intelligentes.

Pour obtenir plus d'information et pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec nous à [email protected] ou consulter le site http://www.keenon.com/en/.

À propos de KEENON Robotics

Leader mondial des robots et des solutions de services commerciaux, KEENON Robotics est à l'avant-garde du marché des robots de service de pointe depuis 2010. Exploitant des technologies de pointe dans les secteurs de la robotique et de l'infonuagique, l'entreprise jouit de la confiance d'entreprises du monde entier. KEENON Robotics se consacre à créer de la valeur, à favoriser l'innovation et à contribuer à la croissance de l'industrie dans divers secteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2546954/Chinese_Catering_Delivery_Robot.jpg

SOURCE KEENON Robotics

PERSONNE-RESSOURCE : Lyman Chow, [email protected]