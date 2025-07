SHANGHAI, 26 juillet 2025 /CNW/ - Le robot humanoïde bipède XMAN-F1 de KEENON Robotics fait ses débuts mondiaux à la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025, qui se tient à Shanghai du 26 au 29 juillet. À cette occasion, le pionnier de l'intelligence incarnée présente ses dernières innovations sur la scène internationale pour faire progresser l'IA. Transformant son espace d'exposition en un centre d'expérience de services incarnés, KEENON plonge les visiteurs dans trois scénarios interactifs (poste médical, bar et espace de spectacle) qui mettent en évidence la manière dont les solutions d'IA incarnée remodèlent activement les modes de vie et les écosystèmes industriels de demain.

À l'occasion de cet événement, XMAN-F1 s'impose comme la principale démonstration interactive, mettant en avant sa mobilité et sa précision quasi humaines dans diverses tâches de service. De la préparation du pop-corn au mélange de boissons fraîches personnalisées telles que Sprite ou Coca-Cola avec des niveaux de glaçons ajustables, le robot fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation à son environnement et d'exécution des tâches. Les apparitions programmées sur scène mettent en avant le XMAN-F1, qui réalise de manière autonome des présentations numériques et des démonstrations de produits, grâce à des technologies d'interaction multimodale et de modèles linguistiques à grande échelle. Ses mouvements fluides et ses gestes naturels en font le centre de l'attention, et les visiteurs se rassemblent pour assister en direct à ses performances.

La démonstration met en avant la collaboration entre plusieurs robots dans des environnements spécialisés. Au poste médical, le robot humanoïde XMAN-F1 s'associe au robot logistique M104 pour créer une solution de soins de santé intelligente en boucle fermée. Le bar met en avant une collaboration avec Johnnie Walker Blue Label, le whisky haut de gamme leader mondial, où des barmans robotisés travaillent aux côtés du robot de livraison T10 pour préparer et servir des boissons sur mesure. L'intégration transparente de plusieurs robots améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais annonce également l'avènement de l'interopérabilité des systèmes robotiques, qui va bien au-delà de l'automatisation d'une seule tâche.

Selon le dernier rapport d'IDC, KEENON est leader dans le secteur des robots de service commerciaux avec 22,7 % des livraisons mondiales et détient une part de marché incontestable de 40,4 % dans le domaine de la robotique pour la livraison de repas. Lors du WAIC 2025, la société renforce son leadership sur le marché tout en présentant sa stratégie basée sur un écosystème pour des solutions d'intelligence incarnée multi-scénarios. À l'avenir, KEENON continuera à stimuler l'innovation dans le domaine de l'intelligence incarnée, en combinant une R&D de pointe et des partenariats mondiaux afin de libérer tout le potentiel des applications « Robotics+ » à travers le monde.

