SHANGHAI, 21 juillet 2025 /CNW/ - KEENON Robotics conserve la première place mondiale sur le marché des robots de services commerciaux, se classant au rang de numéro 1 mondial en termes de parts de marché à l'expédition, selon les derniers rapports d'IDC, une société de veille commerciale sur le marché des TI de premier plan. Publiés le 18 juillet, les rapports sur les parts de marché mondial des robots de livraison commerciaux en 2024 et sur les parts de marché mondial des robots de nettoyage commerciaux en 2024 mettent en lumière le leadership continu de KEENON Robotics dans l'industrie, qui s'est classé en première position dans les segments des robots de service de livraison et des robots de livraison alimentaire à l'échelle mondiale.

En 2024, le marché des robots de service commerciaux a maintenu une croissance constante, les fournisseurs chinois contribuant aux expéditions mondiales à hauteur de 84,7 %. Selon IDC, KEENON Robotics s'est classée au premier rang mondial avec une part des expéditions de 22,7 %, grâce à sa gamme complète de robots de livraison, de nettoyage, de désinfection et de robots guides. Les robots de livraison phares de l'entreprise sont largement déployés dans les secteurs des services alimentaires, des soins de santé et de l'hôtellerie.

Le marché mondial des robots de services de livraison connaît une croissance rapide et KEENON Robotics est en tête du secteur avec une part de marché de 29,8 %. L'entreprise domine également le segment des robots de livraison alimentaire, avec une part de marché de 40,4 % et se classant au premier rang sur le plan des expéditions et du chiffre d'affaires, renforçant ainsi sa position dominante dans l'industrie.

