SHANGHAI, le 1er avril 2025 /CNW/ - KEENON Robotics, un chef de file mondial de la robotique de service autonome, présente officiellement le robot humanoïde XMAN-R1 ainsi que les derniers modèles de la série KLEENBOT : C40, C55 et C20. Cette nouveauté marque une étape importante dans le développement par KEENON de solutions de robots de services multiformes, renforçant sa capacité à répondre à des besoins commerciaux diversifiés et complexes.

LE XMAN-R1 ET LE DINERBOT T10 DE KEENON (PRNewsfoto/KEENON Robotics) KLEENBOT DE KEENON : Des solutions d’écotechnologies intelligentes pour tous les environnements (PRNewsfoto/KEENON Robotics)

Des robots humanoïdes conçus pour interagir avec les gens à une gamme complète de robots de nettoyage, ces nouvelles offres reflètent les efforts continus de KEENON pour améliorer les capacités de service dans l'ensemble des industries.

XMAN-R1 : conçu pour servir

KEENON Robotics présente XMAN-R1, un robot humanoïde conçu pour interagir et collaborer avec d'autres robots KEENON, comme le DINERBOT T10, le KLEENBOT C30 et le KEENON S100. Il est conçu pour améliorer la coordination des tâches et élargir les possibilités de service dans un large éventail de contextes commerciaux, et les progrès continus devraient permettre d'affiner son intégration aux solutions robotiques de KEENON.

Grâce aux progrès continus en matière d'apprentissage intelligent et d'optimisation des tâches, XMAN-R1 devrait améliorer continuellement la coordination avec d'autres solutions robotiques et s'adapter à l'évolution des exigences de service.

Faire progresser les solutions d'écotechnologie grâce aux derniers modèles KLEENBOT

Avec les nouveaux modèles C40, C55 et C20, la série KLEENBOT offre maintenant des solutions pour tous les environnements. Ces nouveautés rehaussent l'offre de robots de nettoyage de KEENON qui couvre désormais une gamme complète de scénarios, aidant ainsi les entreprises à maintenir des normes d'hygiène élevées de façon efficace et fiable.

Le KLEENBOT C40, avec une largeur de passage minimale de 65 cm, est conçu pour les espaces commerciaux de petite et moyenne taille et peut nettoyer des surfaces comme les tapis à poils ras, les carreaux, le bois et le marbre. Sa largeur de récurage et d'aspiration de 40 cm assure un nettoyage efficace dans les zones étroites. Le système à brosses triples permet de balayer et de récurer en une seule étape, suivie d'un séchage rapide après le nettoyage. Équipé de 10 composants de détection, il navigue en toute fluidité dans des environnements complexes. L'entretien est simplifié grâce au remplacement en un seul geste du bac à poussière et du réservoir d'eau sale, ce qui permet de passer rapidement du mode aspirateur au mode nettoyage. De plus, les composants clés comme les brosses à rouleaux et la barre d'aspiration peuvent être facilement démontés pour un entretien efficace. Le C40 est compatible avec l'application et la plateforme infonuagique de KEENON pour la surveillance et la planification des tâches en temps réel.

Conçu pour les grands espaces commerciaux, le KLEENBOT C55 est doté d'une largeur de nettoyage de 55 cm et d'un réservoir d'eau à haute capacité, ce qui le rend bien adapté à un fonctionnement prolongé. Le système à brosses triples élimine efficacement les taches résistantes, tandis que son écran de 11,6 pouces fournit des mises à jour sur son état en temps réel. Avec un support pour la collaboration entre robots, la recharge automatique et des fonctions de reprise du nettoyage, il améliore l'efficacité opérationnelle dans des lieux tels que les centres commerciaux et les aéroports.

Avec un corps mince de 35 cm, le KLEENBOT C20 peut accéder aux zones d'accumulation de la poussière, ce qui le rend idéal pour les espaces compacts comme les dépanneurs et les bureaux. Il fonctionne avec un système à double réservoir, assurant que de l'eau propre est utilisée pour chaque tâche de nettoyage tandis que l'eau sale est automatiquement recueillie. Sa conception modulaire permet le retrait et le remplacement rapides de composants comme les brosses latérales et les bacs à poussière, ce qui simplifie l'entretien.

Grâce à l'intelligence intégrée et à l'IA avancée, le XMAN-R1 et les modèles de la série KLEENBOT continuent d'améliorer l'écosystème robotique de KEENON, en offrant des robots de service multiformes et des solutions de nettoyage complètes. Ces innovations sont conçues pour répondre aux besoins changeants de secteurs comme le commerce de détail, l'hôtellerie, les soins de santé et l'industrie, tout en plaçant KEENON dans une position idéale pour les progrès futurs en matière d'automatisation, de services intelligents et d'efficacité opérationnelle plus intelligente.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [email protected] ou consultez le site https://www.keenon.com/

À propos de KEENON Robotics

Leader mondial des robots et des solutions de services commerciaux, KEENON Robotics est à l'avant-garde du marché des robots de service de pointe depuis 2010. Exploitant des technologies de pointe dans les secteurs de la robotique et de l'infonuagique, l'entreprise jouit de la confiance d'entreprises du monde entier. KEENON Robotics se consacre à créer de la valeur, à favoriser l'innovation et à contribuer à la croissance de l'industrie dans divers secteurs.

PERSONNE-RESSOURCE : Lyman Chow, [email protected]