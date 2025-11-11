LAS VEGAS, 11 novembre 2025 /CNW/ - Le 11 novembre, KEENON Robotics a présenté son robot professionnel de balayage et de lavage pour les surfaces moyennes à grandes, le C55, au salon ISSA Amérique du Nord. Il s'agissait de la première présentation commerciale de ce produit en Amérique du Nord. L'événement a également permis de présenter une gamme de produits phares de KEENON, notamment les robots de nettoyage C40 et C30, le robot hôtelier W3, le robot de livraison T10 et le robot de transport à forte charge utile S300, démontrant ainsi le leadership de l'entreprise dans le secteur de la robotique de service grâce à sa gamme complète de produits adaptés à tous les scénarios.

Le C55 est conçu pour les environnements intérieurs de plus de 3 000 m² et réunit les fonctions de balayage, de lavage et d'aspiration en un seul système. Ses principales innovations sont les suivantes :

Nettoyage amélioré : sa conception à triple rouleau avec séparation sec/humide garantit un lavage à l'eau claire afin d'éviter toute contamination croisée. Combiné à une puissance d'aspiration de 21 000 Pa, le robot sèche les sols en 30 secondes sans laisser de traces.

Efficacité exceptionnelle : avec une capacité de nettoyage de 2 376 m² par heure et un grand réservoir d'eau de 110 litres, il peut fonctionner toute la journée, ne nécessitant qu'un seul remplissage par jour.

Fonctionnement intelligent : un système de perception à 360° qui combine le LiDAR et la vision stéréoscopique garantit une évitement précis des obstacles. Le robot prend en charge la gestion à distance, la création automatique de rapports et peut se connecter à une station d'accueil pour une recharge, une évacuation des eaux usées et un remplissage d'eau entièrement autonomes, permettant ainsi un fonctionnement sans intervention humaine.

Robuste et fiable : le système à double batterie permet un fonctionnement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité de remplacement à chaud en cinq secondes. Sa capacité à franchir des obstacles de 5 cm lui permet de s'adapter facilement aux terrains intérieurs complexes, tels que les dos d'âne et les câbles.

La gamme complète de produits de nettoyage de KEENON répond à divers scénarios, des vastes installations aux coins les plus étroits, avec le C40 pour le balayage et le récurage synchronisés dans les environnements commerciaux, le C30 pour l'entretien spécialisé des tapis et le C20/C25 pour l'entretien quotidien.

S'appuyant sur cette matrice robotique complète, KEENON fournit des solutions collaboratives intelligentes dans tous les secteurs. Dans les environnements industriels, les robots de nettoyage et de transport à forte charge utile peuvent fonctionner ensemble, tandis que dans les hôtels, les robots de service et de nettoyage améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience des clients.

KEENON Robotics conserve la première place mondiale sur le marché des robots de services commerciaux, se classant au rang de numéro 1 mondial en termes de parts de marché à l'expédition, selon les derniers rapports d'IDC, une société de veille commerciale sur le marché des TI de premier plan, ce qui souligne son rôle prépondérant dans le secteur. Forte de cette expérience éprouvée, KEENON va au-delà des produits autonomes pour proposer des solutions robotiques intégrées conçues pour aider les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation et à augmenter leur productivité grâce à une transformation intelligente.

