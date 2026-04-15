AMSTERDAM, 16 avril 2026 /CNW/ - À l'Interclean Amsterdam 2026, KEENON Robotics a présenté comment l'automatisation de prochaine génération transforme la gestion des installations grâce à l'intelligence durable et à la collaboration multirobotique. Alors que la pénurie de main-d'œuvre, la complexité opérationnelle croissante et les attentes plus élevées en matière de cohérence restent un défi pour le secteur de la gestion des installations, KEENON a présenté une flotte de nettoyage professionnelle conçue pour des opérations plus autonomes, évolutives et efficaces.

La capacité AI Patrol Inspection au service d'un nettoyage plus réactif

Ayant suscité à vif intérêt, la capacité AI Patrol Inspection de KEENON permet aux robots d'identifier les débris secs et humides courants, de changer automatiquement de mode de nettoyage et de calculer la trajectoire la plus courte. Cela permet aux robots d'aller au-delà du nettoyage à itinéraire fixe et de répondre de façon plus dynamique aux besoins opérationnels en temps réel.

Une gamme de produits différenciés pour divers environnements

KEENON a présenté la série KLEENBOT comme un portefeuille complet pour un large éventail de scénarios commerciaux. KLEENBOT C55 est conçu pour les espaces de plus de 3 000 m², offrant une grande capacité, une durée de fonctionnement allongée et une large couverture pour les environnements exigeants tels que les usines et les centres logistiques. KLEENBOT C40, destiné aux établissements commerciaux de taille moyenne, y compris les supermarchés, les hôtels, les bureaux et les hôpitaux, s'est distingué par la conception pionnière de séparation des modes sec-humide de KEENON. Construit autour de son système exclusif à trois brosses, le C40 sépare les déchets secs et humides en un seul flux de travail, en gommant les habituels points de friction, comme les odeurs causées par le mélange des déchets et la difficulté de nettoyer les réservoirs d'eaux usées, tout en améliorant la commodité de l'entretien et l'efficacité globale du nettoyage. Le KLEENBOT C30 est conçu pour les environnements de standing tels que les hôtels et les bureaux, offrant une solution de nettoyage à sec plus silencieuse et sans eau pour les surfaces allant du marbre aux tapis.

Collaboration multirobot efficace, efficacité de service accrue

Au-delà des produits individuels, KEENON a souligné la valeur de la collaboration multirobot. Avec un portefeuille de robots de nettoyage, de livraison et humanoïdes, KEENON a démontré comment différents types de robots peuvent travailler ensemble dans des déploiements coordonnés pour renforcer l'efficacité du service et la réactivité opérationnelle dans des environnements commerciaux complexes. D'une dizaine à plus de 20 robots déployés dans un seul site, à une flotte mixte de huit robots répartis dans six types d'environnements pour des installations comme un hôtel de luxe franchisé, KEENON offre une efficacité multirobot éprouvée.

Des robots spécialisés à une vision plus large

KEENON a terminé sa participation au salon en renforçant sa stratégie plus large de combinaison de robots humanoïdes polyvalents avec des robots de service spécialisés. Forte de 16 ans d'innovation en robotique, l'entreprise continue d'étendre son déploiement dans le monde réel tout en promouvant sa vision à long terme « 10 Billion + 1 Robot », un avenir dans lequel chaque personne sera accompagnée par un partenaire robotique.

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SOURCE KEENON Robotics

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