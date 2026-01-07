LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ - KEENON Robotics, chef de file mondial des robots de service, a lancé aujourd'hui au salon CES 2026 son dernier produit, la tondeuse robotisée entièrement autonome KEENMOW. La société, qui y a par ailleurs mis en avant son robot humanoïde vedette XMAN-R1 aux côtés d'autres robots de service de premier plan, a ainsi fait la démonstration de sa capacité complète d'innovation technologique et de succès commerciaux allant des applications spécialisées aux applications d'usage général, et des applications commerciales aux applications domestiques.

Attirant l'attention de bon nombre de visiteurs par son excellente capacité d'évitement d'obstacles, le nouveau produit phare, KEENMOW K1, se déplace avec souplesse autour des obstacles dans un jardin simulé.

Cette capacité découle du système de perception par fusion de vision LiDAR 3D de KEENMOW, qui lui permet de créer de façon autonome une carte en 3D de haute précision du jardin. Elle assure une navigation et une tonte sans limites et entièrement autonomes, en repérant et en évitant les obstacles de manière intelligente. Bénéficiant de sa vision LiDAR 3D et d'un contrôle de mouvement très précis, KEENMOW peut se faufiler dans des passages étroits jusqu'à 0,8 mètre avec une intervention manuelle minimale. De plus, sa planification de trajectoire intelligente garantit une couverture complète de plusieurs zones pour une tonte intégrale. Grâce à sa couverture complète et uniforme et à son autonomie opérationnelle, le robot propose une expérience d'entretien de pelouse vraiment discrète et sans tracas.

Acteur mondial majeur de la robotique humanoïde, le XMAN-R1 de KEENON a déjà acquis une renommée mondiale pour des tâches allant de la fabrication de maïs soufflé à la distribution de boissons. Véritable point focal, ce robot vedette polyvalent est aussi présent à l'exposition pour saluer les participants et offrir des bonbons. Il démontre non seulement un potentiel de compréhension et d'exécution de tâches complexes, mais invite également les visiteurs à avoir des interactions vivantes avec lui. Il distribue ainsi habilement des bonbons et réalise des gestes anthropomorphiques tels que dessiner une forme de cœur ou des ondulations, qui prouvent le potentiel d'interaction naturelle et amicale des futurs robots de service. Pendant ce temps, les robots de nettoyage C40 et C55 présentent dans le kiosque un nettoyage autonome sur diverses surfaces de sol, et le robot de livraison T10 se déplace avec agilité pour servir activement des boissons aux visiteurs.

Fondée en 2010 et alimentée par un système technologique exclusif complet, la société KEENON a déployé ses produits et solutions dans plus de 600 villes et régions du monde, sur la base de plus de 100 000 unités livrées au niveau international. Selon IDC, KEENON occupe la première place dans les livraisons mondiales de robots de service commercial. Cette présentation au salon CES démontre non seulement sa primauté dans des secteurs commerciaux tels que la restauration, l'hôtellerie et les soins de santé, mais marque aussi l'expansion réussie de sa technologie innovante dans le domaine de la maison intelligente pour faire continuellement progresser KEENON vers l'objectif de sa mission : améliorer les conditions de vie dans le monde entier grâce à la robotique.

