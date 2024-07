DALIAN, Chine, le 1er juill. 2024 /CNW/ - KEENON Robotics, un chef de file mondial des robots de services commerciaux, a eu l'honneur de participer à la quinzième Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial, également connu sous le nom de Forum estival de Davos, qui s'est tenue à Dalian, en Chine, du 25 au 27 juin. Tony Li, chef de la direction et fondateur de KEENON Robotics, a été invité à plusieurs séances importantes, afin de partager ses connaissances et d'interagir avec des experts de l'industrie. Il a également donné une présentation intitulée « Autonomous Systems : Where Humans Meet Machines » lors de la dernière journée, discutant des tendances de l'IA et de la robotique avec des dirigeants et des participants de différents secteurs du monde entier.

Tony Li, chef de la direction et fondateur de KEENON Robotics, lors de la la Réunion annuelle 2024 des nouveaux champions à Dalian (PRNewsfoto/KEENON Robotics)

Le forum a réuni des universitaires, politiciens et chefs d'entreprise de premier plan, ainsi que des jeunes et des membres de la société civile de premier plan afin d'aborder des enjeux mondiaux. Le forum de cette année, intitulé « Next Frontiers for Growth », a mis l'accent sur six piliers : la nouvelle économie mondiale, la Chine et le monde, l'entrepreneuriat à l'ère de l'IA, les nouvelles frontières de l'industrie, l'investissement dans les gens et la relation entre le climat, la nature et l'énergie. Environ 1 600 invités d'environ 80 pays et régions ont exploré de nouvelles voies économiques et tendances mondiales, abordant des sujets importants et tendance au sein de l'économie mondiale.

Au cours de la présentation, Tony Li a souligné l'impact transformateur des systèmes autonomes intelligents, en mettant l'accent sur leurs capacités de prise de décisions indépendantes et leur intégration à la vie humaine grâce aux progrès de l'IA, reliant ainsi l'IA au monde physique. Il a également abordé l'évolution des robots traditionnels, principalement utilisés dans les scénarios industriels pour les tâches répétitives, et a expliqué comment les innovations en matière d'IA permettent le développement de robots à usage général, maintenant appliqués dans des industries comme l'hôtellerie et les services alimentaires, avec des implications sociétales potentiellement plus larges.

Tony Li a également souligné que l'adoption croissante de divers types de robots en Asie de l'Est reflète les progrès technologiques rapides, la demande croissante du marché et une culture de l'innovation dans la région. Il a également insisté sur l'importance de se préparer à un avenir où les systèmes autonomes intelligents joueront un rôle de plus en plus important dans la société.

KEENON Robotics demeure déterminée à explorer de nouvelles frontières dans les applications robotiques mondiales, en misant sur l'innovation, la collaboration et la volonté de faire progresser la technologie au profit de la société.

