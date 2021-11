Kavalan remporte le trophée du producteur mondial de whisky de l'IWSC

Le trophée du producteur mondial de whisky est remis au producteur de whisky ayant obtenu les meilleurs résultats sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Australasie. Kavalan a reçu cette récompense cette année grâce à ses 7 médailles d'or avec mention exceptionnelle et à ses 8 médailles d'or, ainsi qu'au trophée mondial du whisky décerné à son whisky single malt Kavalan Podium.

Le trophée vient couronner une saison de remise de prix spectaculaire pour Kavalan, au cours de laquelle le distillateur a récolté plus de 100 médailles d'or et reçu 10 des plus hautes distinctions de l'industrie.

Kavalan a notamment été nommé producteur ou distillerie de l'année dans tous les principaux concours, soit l'IWSC, l'International Spirits Challenge (ISC) et la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Le chef de la direction, M. YT Lee, a affirmé que 2021 avait été une année record pour Kavalan.

« Kavalan a toujours surmonté les obstacles pour offrir des produits de qualité tout en innovant continuellement. Nous poursuivrons nos efforts pour donner à nos whiskies la saveur et les arômes exceptionnels auxquels nos fidèles clients sont habitués. Je remercie les juges de nous avoir décerné ce trophée et je le dédie à mon équipe qui travaille fort », a déclaré M. Lee.

Les dix meilleurs prix de 2021

Distillerie Kavalan

Producteur mondial de whisky de l'année par l'IWSC

Distillerie de l'année par la SFWSC

Trophée du producteur mondial de whisky de l'année de l'ISC

Trophée du centre des visiteurs de la distillerie de la catégorie des prix du tourisme relatif aux spiritueux de l'ISC

Attraction touristique de l'année par Icons of Whisky

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

Meilleur autre whisky single malt par la SFWSC

Meilleur whisky single malt par le Beverage Testing Institute (BTI)

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

Maître du goût par WWM

Kavalan Podium, whisky single malt

Trophée mondial du whisky de l'IWSC

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask, whisky single malt

Meilleur des meilleurs single malt par le Tokyo Whisky & Spirits (TWSC)

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 600 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com.

