Kavalan dévoile un duo limité de whiskys rétro « 15e anniversaire »

Kavalan présente ses produits American ex-Bourbon et Spanish Oloroso Sherry du millésime 2009

TAIPEI, 22 octobre 2024 /CNW/ - Kavalan, la plus grande distillerie de Taïwan, a le plaisir d'annoncer le lancement de son duo de whiskys 15e anniversaire en édition limitée, les plus anciens whiskys de la marque à ce jour.

« En commémoration de cet anniversaire spécial, notre équipe a sélectionné des fûts d'Oloroso Sherry et d'American ex-Bourbon de qualité exceptionnelle du célèbre millésime de 2009, une année qui marque également le lancement inaugural de ces deux fûts de la série Solist », a déclaré M. Y.T. Lee, chef de la direction de Kavalan.

Kavalan dévoile son duo de whisky classique « 15e anniversaire » Single Malt Whisky-Oloroso Sherry 15e anniversaire de KAVALAN Single Malt Whisky-Ex-bourbon 15e anniversaire de KAVALAN

La conception de la bouteille et de l'emballage incarne l'essence du processus de vieillissement, un thème central du patrimoine de la distillerie. Conçue pour refléter le parcours de la création pure d'un spiritueux jusqu'au whisky vieilli, la bouteille conserve un profil de verre transparent, symbolisant la pureté et la qualité. Conçu comme un ensemble-cadeau exclusif, l'emballage comprend un sous-verre et un verre de whisky, ce qui améliore l'expérience des amateurs pour qu'ils apprécient la profondeur et la beauté de ces produits en édition limitée. Ces expressions, disponibles dans des bouteilles de 75 cl avec une teneur en alcool de 50 à 59,9 %, incarnent 15 ans de poursuite de l'excellence de Kavalan dans la série Solist Single Cask Strength.

Les expressions du 15e anniversaire de Kavalan seront lancées pour la première fois à Taïwan en juillet avant leur déploiement dans le monde entier en octobre.

[Information sur les produits]

Kavalan 15e anniversaire Vintage 2009 Oloroso Sherry Cask Strength Single Malt Whisky

Contient : 750 ml de whisky, sous-verre dégradé et verre à whisky de couleur métallique, carte de produit

Teneur en alcool : Entre 50 et 59,9 %

Couleur : Raisin noir

Nez : Prunes et fruits séchés mélangés, équilibrés par la douceur des agrumes et du caramel. Les arômes luxuriants de cerises confites, de raisins secs et d'amandes, avec une finale de vanille délicate, mettant en valeur le style de fruits tropicaux distinctifs de Kavalan.

En bouche : Chocolat noir et arôme envoutant d'espresso, suivi de cassonade grillée, entrelacé avec de riches notes boisées. Les tanins raffinés à la cannelle et au clou de girofle créent une sensation équilibrée et chaleureuse.

Kavalan 15e anniversaire Vintage 2009 ex-Bourbon Cask Strength Single Malt Whisky

Contient : 750 ml de whisky, sous-verre dégradé et verre à whisky de couleur métallique, carte de produit

Teneur en alcool : Entre 50 et 59,9 %

Couleur : Ambre foncé lumineux

Nez : Le miel brillant et le sirop dansent avec des saveurs prononcées d'amandes rôties et de fruits à noyau. Suivent des couches de nuances de vanille et de beurre, accompagnées de l'arôme subtil de malt et de pain grillé, se terminant par le charmant parfum d'huile essentielle de rose.

En bouche : Comme le tofu aux amandes soyeuses, le parfum intense des fruits tropicaux se déploie. Les notes de crème glacée dense à la vanille enrichissent la texture, rappelant un festin sucré de délicieux gâteau au beurre.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 800 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

