TAIPEI, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Kavalan a été nommé « producteur mondial de whisky de l'année » lors de l'International Spirits Challenge (ISC) 2023, marquant ainsi la quatrième victoire consécutive pour la distillerie taïwanaise. Cette reconnaissance a été décernée lors du dîner annuel de remise des prix de l'ISC à Londres, soulignant que Kavalan était le producteur de boissons le plus performant dans sa catégorie.

La distillerie Kavalan obtient le titre de producteur mondial de whisky de l’année de l’ISC pour la quatrième année consécutive et est sur le point de terminer la construction de son troisième entrepôt de maturation. Zerose Yang, maître mélangeur, a fièrement accepté le trophée du producteur mondial de whisky de l’année de l’ISC au nom de la marque. Le nouvel entrepôt de maturation de Kavalan dépasse la capacité combinée des première et deuxième installations, ce qui démontre l’engagement de la distillerie taïwanaise à s’étendre au niveau mondial.

La distillerie Kavalan a atteint 75 % de la construction de son troisième entrepôt de maturation, un projet d'expansion clé visant à accroître considérablement la capacité de maturation du premier fabricant de whisky de Taïwan.

Le chef de la direction du King Car Group, YT Lee, a déclaré que le nouvel entrepôt de maturation représente un grand pas en avant et qu'il soutiendrait les aspirations d'expansion mondiale de Kavalan.

« Dans cette phase stimulante de l'expansion de Kavalan, nous avons la chance de jouir du climat subtropical de l'île, qui non seulement aide à vieillir notre whisky plus rapidement avec une complexité accrue, mais qui nous permet également d'explorer plus de fûts expérimentaux, libérant ainsi de meilleures possibilités d'innovation dans notre processus de fabrication de whisky. »

La capacité de production totale de Kavalan est de 10 millions de bouteilles après la mise en service de sa deuxième distillerie en décembre 2016, qui a porté à 10 le nombre de paires d'alambics en cuivre.

Le nouvel entrepôt combinera un mélange d'entreposage de palettes et de fardage. Les plus grands fûts sont placés dans un style de fardage sur les étages supérieurs, sur les côtés. Les petits fûts sont placés debout et solidement attachés ensemble sur le plancher inférieur pour résister à l'activité sismique notoire de Yilan. Comme pour tous les entrepôts de Kavalan, il n'y aura pas de contrôle climatique, à l'exception de l'ouverture des fenêtres et des portes pour augmenter la circulation.

Au fur et à mesure que le tourisme national et international s'intensifie, la distillerie Kavalan devrait atteindre de nouveau les niveaux d'avant la pandémie, soit 800 000 visites. La distillerie Kavalan a reçu des prix, dont « Double médaille d'or » et « Médaille d'or », pour son centre d'accueil et sa visite de la distillerie, ainsi que quatre « Médailles d'or » pour les whiskys suivants :

Kavalan Distillery Select No.1, whisky single malt

King Car Conductor, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength, whisky single malt

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 790 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

