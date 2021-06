Kavalan remporte le prix de la « distillerie de l'année » à San Francisco pour la troisième fois

Kavalan a également reçu le prix « Best Other Single Malt » pour le Solist Oloroso Sherry de Kavalan.

M. Lee, chef de la direction de Kavalan, a déclaré que l'entreprise a battu cette année son propre record pour le nombre de prix obtenus à San Francisco, avec onze doubles médailles d'or et six médailles d'or.

Les lauréats des doubles médailles d'or sont considérés comme étant parmi les meilleurs produits au monde. Ces prix sont attribués lorsque tous les juges décernent aux participants distingués la médaille d'or à l'unanimité.

« Nous tentons sans cesse d'améliorer la saveur et la qualité de nos produits. C'est pourquoi je suis reconnaissant aux juges de San Francisco qui ont récompensé nos efforts. Nous continuons de travailler sans relâche, et c'est un grand honneur pour nous d'être à nouveau nommé distillerie de l'année », a déclaré M. Lee.

Best Other Single Malt Whisky

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask Strength, whisky single malt

DOUBLE MÉDAILLE D'OR

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Distillery Select No. 1, whisky single malt

Kavalan Ex-Bourbon Oak, whisky single malt

King Car Conductor, whisky single malt

Kavalan Solist Fino Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist PX Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Moscatel Sherry Cask Strength, whisky single malt

MÉDAILLE D'OR

Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Port Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured, whisky single malt

Kavalan Artists Series : Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength, whisky single malt

À propos de la distillerie Kavalan

La société Kavalan Distillery, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 500 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

Personne-ressource pour les médias

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Sandra Tsai

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1552385/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1552386/2.jpg

SOURCE Kavalan

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Kaitlyn Tsai, +886(0)39 229 000, #7164; Sandra Tsai, +886(0)2 2365 6551, #6807, https://www.kavalanwhisky.com

Liens connexes

https://www.kavalanwhisky.com