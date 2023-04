TAIPEI, 12 avril 2023 /CNW/ - Kavalan a reçu le prix mondial « Barman de l'année » lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix Icons of Whisky 2023 remis à James Lin, du Kavalan Whisky Bar.

La plus grande distillerie de Taïwan a également remporté le prix de la distillerie de l'année et du bar de l'année, et a été saluée dans la catégorie « Reste du monde ».

James Lin, du Kavalan Whisky Bar, gagnant du prix « Barman de l’année » James Lin, lauréat du prix mondial « Barman de l’année », tient le trophée.

Kavalan a également conservé sa couronne pour le prix « Best Taiwanese Single Cask Single Malt » et le prix « Best Taiwanese Single Malt » pour la troisième année consécutive cette fois pour Kavalan Solist Port et Kavalan King Car Conductor.

À propos de James Lin

Lin a fait son apprentissage sous la direction de M. Hidetsugu Ueno (fondateur de Bar High Five), Nick Wu (fondateur de Bar Mood Taipei) et Tony Lin (Testing Room by Draft Land R&D et barman en chef). Au bar Lazy Point, il a été classé au quatrième rang du Bacardí Legacy 2018.

À propos de Kavalan Whisky Bar

Inauguré en 2019, le Kavalan Whisky Bar est situé au centre de Taipei et conçu comme un bar clandestin pour offrir une expérience multisensorielle qui raconte l'histoire de Kavalan. Le bar sert une gamme complète de produits de Kavalan, des éditions limitées, ainsi que des cocktails classiques et spéciaux faits exclusivement avec du whisky et du gin Kavalan.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 700 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

Personne-ressource pour les médias :

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Britney Chen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050504/20230410_____1____Global_use.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050505/20230410_______2__Global_use.jpg

SOURCE Kavalan

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kaitlyn Tsai, +886(0)2-2365-6551#6807; Britney Chen, +886(0)2-2365-6551#6807