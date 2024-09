Hommage à son lieu de naissance, ce whisky STR est fruité et offre des touches sucrées de caramel

TAIPEI, 23 septembre 2024 /CNW/ -- La distillerie Kavalan a lancé sur certains marchés du monde son premier whisky en hommage au lieu qui l'a vue naître, le comté de Yilan.

Disponible à l'exportation, « LÁN » (alc. 43 %/vol. 700 ml) est le nom mandarin de l'orchidée, le caractère chinois apparaissant également dans les deux noms « Kavalan » et « Yilan ».

LÁN Whisky, 43% alc./vol. 700ml

Les amateurs de whisky présents au festival Whisky Live Hong Kong et au Korea Bar and Spirits Show ont été parmi les premiers à découvrir cette nouvelle création exceptionnelle. Après ses débuts en Asie, LÁN s'apprête à captiver l'Europe au salon Whisky Live Paris qui se tiendra en septembre.

La première phase du lancement concernera plusieurs marchés de l'UE, ainsi que le Cambodge, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, Hong Kong et le Canada. Une deuxième vague suivra bientôt, amenant LÁN dans tous les autres pays où Kavalan est actuellement exporté, ce qui permettra aux amateurs de whisky, où qu'ils soient, d'expérimenter cette création unique.

Le PDG de Kavalan, M. Y. T. Lee, a expliqué ce qui lui a inspiré ce whisky aux notes florales, à savoir l'orchidée primée King Car Peach, cultivée exclusivement par la société mère de Kavalan, King Car.

« Notre whisky LÁN, vieilli en fût de porto, capture les délicats arômes floraux de l'orchidée King Car Peach », a déclaré M. Lee. « Offrant un mélange sophistiqué de vanille et de noix grillées, et enrichi par notre technique STR unique et par les fûts de vin Vinho, il est doté d'un profil doux et fruité et de couches onctueuses de caramel. »

La technique pionnière de STR (rasage, grillage et recarbonisation des fûts) de Kavalan permet une pénétration profonde dans les fûts de chêne, libérant ainsi les saveurs internes cachées. Ce processus novateur a permis au whisky Solist Vinho Barrique de Kavalan de remporter le prix du meilleur single malt au monde lors des World Whiskies Awards en 2015, démontrant ainsi notre engagement envers la qualité et le savoir-faire.

Depuis 1988, King Car Group est un chef de file de la recherche sur les orchidées, cultivant méticuleusement de nouvelles variétés. Cette expertise et cette passion pour l'excellence s'étendent à la création du whisky LÁN, marquant une autre étape dans le parcours d'innovation de Kavalan.

Pour en savoir plus sur le whisky LÁN et sur ses débuts à travers le monde, visitez https://www.kavalanwhisky.com/fr/news.php?cid=1 ou suivez-nous sur Instagram à l'adresse https://www.instagram.com/kavalanwhisky/.

[Description du produit]

Les notes de vanille rafraîchissantes des barils de bourbon se combinent à la fusion des arômes de noix et de fleurs des fûts de porto. Le whisky est enrichi par la technique STR de Kavalan, qui permet d'infuser le produit d'une douceur fruitée caramélisée obtenue par rasage, grillage et recarbonisation des fûts de vin Vinho. Accentué par des notes boisées, de noix et de dessert, il dégage une légèreté et une élégance d'ensemble, avec un arôme pur qui ne cesse de surprendre. Atteindre un équilibre subtil entre les couches riches.

Saveur : Des arômes d'orchidée captivants mélangés à des notes de rose, de jasmin, de pivoine et de fleur d'orange, puis combinées à des notes de crème à la vanille, de chocolat, de caramel, de melon miel et de bonbons gommes aux fruits. Le final est orné de notes de noix et de cannelle, évoquant une forêt lointaine.

En bouche : Des arômes floraux et fruités rafraîchissants entrelacés de notes crémeuses et chocolatées culminent dans une fragrance boisée de noix et de cannelle.

