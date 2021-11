« C'est la première fois que nous combinons notre whisky dans trois fûts de xérès différents. L'objectif consiste à multiplier et à enrichir les arômes de xérès de manière à créer un whisky distinct dont le profil présente des fruits séchés, un riche caramel, de sucre de malt et des fruits tropicaux », a déclaré le chef de la direction, M. YT Lee.

Après avoir atteint sa pleine maturité dans trois fûts de xérès, le Triple Sherry Cask présente une technique d'équilibrage en trois étapes dans les cuves conçues pour le mariage. Le processus permet aux trois whiskys, chacun ayant atteint leur pleine maturité dans les trois différents fûts de xérès, de reposer et de fusionner parfaitement, ce qui assure une douceur optimale.

« Pendant ce processus, les saveurs se combinent en une myriade de whiskys à base de fût de xérès, créant jusqu'à 9 dimensions de xérès distinctes. En faisant des fruits séchés le caractère principal du fût de xérès Oloroso, le Triple Sherry est rehaussé grâce à la douceur des fûts PX et Moscatel », a déclaré Zerose Yang, maître mélangeur.

Comme un flamenco fluide, ses notes de cannelle, de prune fumée confite et d'agrumes, superposées de baies, de fruits tropicaux et d'arômes de longanes, avec un soupçon de miel, de chocolat et de caramel titillent joyeusement les papilles gustatives.

Le design de l'emballage rompt avec le passé, reliant pour la première fois le goût et l'arôme du liquide sur le plan visuel. La peinture fluide sur laquelle s'entrelacent des couleurs blanches, dorées et rouges symbolise le goût doux et multicouche du whisky Triple Sherry Cask. Le design représente également la combinaison des couleurs du nouveau produit, le whisky et le vin de xérès. La capsule métallique est ornée d'une double ligne argentée, symbolisant la chaîne de montagnes centrale et le mont Xueshan qui entourent la distillerie Kavalan.

La nouvelle bouteille de 700 ml au TAV de 40 % de Kavalan sera d'abord disponible en France, au Canada, au Japon, à Singapour, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Guam, au prix de 2 300 $ NTD.

Description du produit

Le Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky est une rare combinaison de trois fûts exquis vieillis au xérès - Oloroso, Pedro Ximénez et Moscatel - dont le caractère principal est marqué par les fruits séchés du fût de xérès Oloroso. Le goût du caramel riche et du sucre de malt se superpose à celui des fruits tropicaux uniques de la distillerie pour créer un whisky au xérès délicat, mais distinct, que l'on peut déguster aisément lors de soirées entre amis.

Couleur │ Rouge écarlate profond

Nez │Les baies mûres et les fruits séchés remplissent le nez, avec un parfum frais de raisins et d'agrumes entrelacé de brownies au chocolat et de caramel sucré. Des notes de cannelle, de trèfle et d'épices se mélangeant pour former un boisé agréable et un romarin parfumé.

Goût │ Saveurs de fruits séchés au xérès. Chaleureux et doux avec une texture suave. Un flamenco entraînant empli de fruits confits, de caramel et de miel sucré pour les papilles gustatives. Le goût multicouche et parfaitement équilibré procure un festin inoubliable pour le palais.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 600 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

