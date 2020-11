Kavalan est nommé « producteur mondial de l'année » lors des ISC 2020

Kavalan Classic, whisky single malt

Voici la déclaration de M. Y.T. Lee, président-directeur général de Kavalan : « Nous sommes honorés de recevoir cette marque de reconnaissance pour notre distillerie, et de contribuer à repositionner à nouveau Taïwan sur l'échiquier mondial du whisky. »

En 2015, le whisky Vinho a fait une présence remarquée lors des World Whiskies Awards, où il a été nommé meilleur whisky single malt au monde. En 2019, la San Francisco World Spirits Competition lui a décerné une médaille platine, qui symbolise trois doubles médailles d'or consécutives.

Issu du traitement Shave, Toast and Rechar (STR), un procédé révolutionnaire mis au point chez Kavalan par le regretté Dr Jim Swan, le whisky Solist Vinho Barrique est vieilli dans des barils de vin spécialement traités pour faire ressortir toutes les saveurs complexes et multidimensionnelles de fruits mûrs, dont le melon, la mangue, le kiwi et les agrumes, sur fond de mélange d'épices et de dattes.

En outre, lors de la première étape de l'International Wine & Spirit Competition (IWSC) tenue en 2020 à Londres, le Kavalan *Solist Amontillado et le Kavalan *Solist Manzanilla ont tous deux remporté l'or avec une mention exceptionnelle au premier tour, récoltant chacun 98 points.

Les juges y ont décrit l'Amontillado de la façon suivante :

« Opulent et expressif, avec des arômes superposés et des saveurs de chocolat noir, de gâteau de Noël et d'épices sucrées. Dense et riche, doublé d'une présence en bouche moelleuse et d'une magnifique finale évolutive aux arômes de malt et de chêne épicé, agrémenté d'une touche de fumée et d'un zeste d'orange. Sensationnel! »

Les juges y ont décrit le Manzanilla de la façon suivante :

« Des arômes intenses et enivrants de riches fruits secs, d'épices et de chocolat noir. Fort, sucré et savoureux sur le palais, évoquant le tiramisu liquide et le tabac, les pruneaux et le PX Sherry. Une finale relevée donne fraîcheur et équilibre; un whisky exceptionnel. »

*Veuillez noter que la série primée « Solist » de Kavalan est vendue sous le nom de « Cask Strength » sur le marché américain, uniquement pour des raisons de marque de commerce.

À propos de la distillerie Kavalan

La société Kavalan Distillery, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte de Snow Mountain et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 450 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

