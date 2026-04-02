La principale distillerie de Taïwan remporte la plus haute distinction de la WWA alors que deux expressions accèdent à la finale

TAIPEI, 2 avril 2026 /CNW/ - La distillerie de whisky de Taïwan, Kavalan, a connu un grand moment lors des World Whiskies Awards (WWA) 2026, l'un des concours les plus prestigieux de l'industrie mondiale du whisky. Kavalan a été nommée Distillateur de l'année, obtenant la plus haute distinction mondiale et réaffirmant sa position parmi les plus grands producteurs de whisky au monde.

La distillerie Kavalan a été nommée Distillateur de l’année au WWA 2026. Titre de Distillateur de l’année de Kavalan aux Icons of Whisky Awards 2026, première historique pour la distillerie dans cette plus haute distinction mondiale.

Cette première réalisation est une énorme progression par rapport aux précédents titres de Distillateur de l'année - Reste du monde de Kavalan, témoignant des progrès de Kavalan, qui est passé de référence régionale à référence mondiale.

Le président de King Car, M. YT Lee, a déclaré que c'était un grand honneur pour Kavalan d'être reconnu aux World Whiskies Awards, largement considéré comme l'un des concours les plus prestigieux et les plus rigoureux de l'industrie mondiale du whisky.

« Parmi les compétitions internationales, les WWA sont considérés comme une véritable référence en matière d'excellence, et nous sommes profondément honorés de recevoir cette distinction. Cette reconnaissance est non seulement un moment de fierté pour Kavalan, mais ça l'est aussi pour Taïwan, car c'est le reflet de l'engagement de notre équipe envers l'artisanat et la qualité. Il s'agit du dix-neuvième prix de la distillerie de Kavalan des plus hautes distinctions du secteur au cours des vingt années écoulées depuis sa fondation. Nous restons déterminés à défendre ces valeurs et à partager le caractère unique de Kavalan avec les amateurs de whisky du monde entier. »

Titre de Distillateur de l'année de Kavalan aux Icons of Whisky Awards 2026, première historique pour la distillerie dans cette plus haute distinction mondiale. Le prix souligne également les capacités exceptionnelles de fabrication du whisky de la distillerie, avec son savoir-faire artisanal, son savoir-faire en fût et sa finesse de saveur, qui ont reçu de nombreux éloges de la part du jury. La distillerie a connu une croissance remarquable en matière d'expérience de visiteurs, de communication narrative de la marque, d'innovation de produits et d'initiatives en faveur de la durabilité, tout en renforçant sa responsabilité d'entreprise et sa position de référence mondiale en matière d'excellence dans la production de whisky.

Cette année, deux expressions de Kavalan ont accédé à la dernière étape du concours : le whisky single malt Kavalan Peatist finition en fût de Sherry Oloroso brut de fût et le whisky single malt Réserve N° 1 de la distillerie Kavalan ont tous deux été nommés gagnants de la WWA 2026 pour Taïwan dans leurs catégories respectives.

Organisé par Whisky Magazine, le World Whiskies Awards a été lancé en 2007 et est largement considéré comme l'un des concours les plus prestigieux de l'industrie mondiale du whisky. Cette année, des milliers d'entrées provenant de 46 pays et régions ont été évaluées dans le cadre d'un processus rigoureux de dégustation à l'aveugle en trois étapes, mené par un groupe d'experts éminents dont des journalistes de premier plan, des détaillants spécialisés, des distillateurs et des professionnels du secteur.

À propos des World Whiskies Awards

Très attachés à l'excellence, les World Whiskies Awards sélectionnent, récompensent et font la promotion de whiskies exceptionnels, mettant en valeur la maîtrise des distillateurs en matière de saveur, de complexité et de caractère. Chaque catégorie fait l'objet d'une évaluation rigoureuse par un jury doté d'une expertise et d'un discernement exceptionnels. Les Icons of Whisky reconnaissent les personnes et les lieux dont le travail est le fondement de l'industrie du whisky.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons recueilli plus de 950 médailles d'or dans le cadre des concours les plus sélectifs du secteur.

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SOURCE Kavalan

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