Kavalan annonce le premier lancement de 2019 avec le « Concertmaster Sherry Finish »

M. Lee, chef de la direction de Kavalan, décrit le whisky comme étant hautement élégant, riche, et ayant une texture soyeuse avec des notes de fruits noirs séchés et de noix.

Il affirme que le Kavalan Whisky Bar de Taipei, nouvellement ouvert, a créé un cocktail unique pour le lancement du Concertmaster Sherry Finish.

« Il s'inspire du célèbre Vesper Martini, de James Bond, mais notre chef barman, Shane Lin, a remplacé la vodka de la recette par le Concertmaster Sherry Finish. Cela lui apporte un côté fruité et lui donne plus de corps et de profondeur », déclare M. Lee.

Lin a été inspiré par le profil propre, pur et bien équilibré du nouveau whisky. Le cocktail qu'il a créé est vif et rafraîchissant. Son nom, « Long Story Short », fait référence à l'efficacité du cocktail. Tout ce qu'on s'attend d'une boisson influencée par l'agent 007.

Cocktail Long Story Short

30 ml de Concertmaster Sherry Finish Kavalan

15 ml de gin Kavalan

15 ml de Cocchi Americano

15 ml de vermouth extra sec Noilly Prat

Un zeste de citron comme garniture

Ian Chang, maître assembleur, souligne que le Concertmaster Sherry Finish a été élevé en deux phases. La première ronde d'élevage de longue durée dans les fûts de remplissage de haute qualité en chêne américain de la distillerie permet à la pureté et au côté fruité de l'esprit de Kavalan de se développer, conférant au whisky ses arômes délicats.

Par la suite, le whisky est élevé dans des fûts de chêne américain imprégnés de xérès, ce qui lui apporte la complexité des couches et la profondeur des saveurs qui est rendue possible par le climat subtropical unique de Taïwan.

« Tout comme notre premier Concertmaster, la finale en fûts de xérès permet d'assouplir les saveurs, de rehausser la profondeur et de multiplier les couches. Elle emprisonne aussi dans le whisky une douceur incroyable », soutient M. Chang.

Le premier Concertmaster de la gamme termine son élevage dans des fûts de porto rubis portugais. Le « concertmaster » est le premier violon de l'orchestre, reconnu comme le joueur le plus talentueux sur scène. La série Concertmaster de Kavalan marie et incorpore les arômes et les saveurs dans le whisky pour créer un équilibre et une profondeur indéfinissables.

Notes de dégustation du Concertmaster Sherry Finish

Couleur : Abricot pâle

Nez : Il s'ouvre sur un bouquet délicat de vanille sucrée et de caramel anglais accompagné en arrière-plan de chocolat subtil et soyeux et de couches de crème brûlée, qui se complexifie avec satisfaction par des fruits noirs riches et mûrs et une touche de noix et d'amande sur la langue.

Palais : Rond et gras en bouche, dominé par un éclat dense du goût exclusif de la série, à savoir des fruits tropicaux merveilleusement pulpeux, avec une finale élégamment équilibrée et bien persistante.

À propos de Kavalan Distillery

Établie dans le comté de Yilan, à Taïwan, Kavalan Distillery est à l'avant-plan de l'art du whisky « single malt » depuis 2005. Le whisky Kavalan est élevé dans un environnement extrêmement chaud et humide et tire également parti des vents marins et montagneux, de même que de l'eau de source de la montagne Snow Mountain. Ces éléments s'allient pour créer l'onctuosité caractéristique des produits Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan et s'appuie sur environ 40 années de production de boissons attribuables à sa société mère, King Car Group. Très convoités dans plus de 70 pays, ses produits ont remporté plus de 360 distinctions d'or ou plus prestigieuses lors des concours les plus serrés de l'industrie. Visitez le www.kavalanwhisky.com

