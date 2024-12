Katy Perry, super vedette mondiale de la musique pop, se joint aux incroyables talents qui se produiront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

VANCOUVER, BC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Katy Perry, super vedette mondiale de la musique pop aux succès multi-platine et nommée par Billboard comme l'une des plus grandes vedettes de la musique pop du 21e siècle, vient de s'ajouter à la liste des artistes qui se produiront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing. La cérémonie aura lieu le samedi 8 février en après-midi à BC Place et donnera de façon spectaculaire le coup d'envoi aux Jeux. Les billets sont en vente ici invictusgames2025.ca//fr/information-sur-la-billetterie à compter de 40 $ (67,07 $ au total incluant des frais), un coût respectueux du budget des familles.

Katy Perry se joint aux talents déjà annoncés pour la cérémonie d'ouverture, soit Noah Kahan, nommé pour un prix GRAMMY, Nelly Furtado, icône canadienne et Roxane Bruneau, vedette québécoise. Un autre grand talent international sera bientôt annoncé.

Célèbre pour ses succès « Hot N Cold », « I Kissed A Girl » et « Roar », Katy Perry a, au cours de sa carrière, a remporté cinq récompenses aux American Music Awards, 14 aux People's Choice Awards et elle a été nommée pour 13 prix GRAMMY. En plus de compter parmi les meilleures artistes musicales à succès de tous les temps, elle défend activement de nombreuses causes philanthropiques. En 2013, l'UNICEF a nommé Mme Perry ambassadrice de bonne volonté, qui a utilisé sa formidable voix pour défendre le droit qu'a chaque enfant à des soins de santé, à l'éducation, à l'égalité et à la protection. Elle a également milité pour l'égalité en faveur de la communauté LGBTQ+ et a reçu de nombreuses récompenses pour ses efforts, notamment le prix Hero de Trevor Project en 2012, le prix National Equality de la Human Rights Campaign en 2017, le prix du courage de l'amfAR en 2018 et la distinction Power of women de Variety en 2021 pour son travail auprès de sa propre fondation, la Firework Foundation, dont la mission consiste à permettre aux enfants des communautés défavorisées de s'inspirer des arts pour s'épanouir pleinement.

Les billets s'écoulent aussi très rapidement pour la cérémonie de clôture des Jeux Invictus 2025, qui aura lieu le 16 février en direct de Rogers Arena, à laquelle se produiront Jelly Roll, vedette de musique country originaire de Nashville, Barenaked Ladies, groupe canadien légendaire de musique rock, ainsi que The War and Treaty, dynamique duo américain. Les billets pour la cérémonie de clôture sont en vente à partir de 60 $ (89,05 $ au total incluant des frais).

Au sujet de Katy Perry

Katie Perry a fait ses débuts en 2008 chez Capitol Records avec son album « One of the Boys ». Elle a depuis cumulé 115 milliards de visionnements et vendu l'équivalent de plus de 70 millions d'albums ainsi que 143 millions de pistes musicales dans le monde entier. Elle est l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums de l'histoire de Capitol, compte parmi les douze artistes de tous les temps à avoir dépassé les 100 millions d'unités certifiées avec le lancement de leurs albums simples en solo et elle est la première artiste de Capitol Records à atteindre le statut d'élite après avoir obtenu 10 millions d'unités certifiées par la RIAA pour un album simple en 2015. Son nouvel album, « 143 », est désormais en vente.

