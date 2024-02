Katia Makdissi-Warren remporte le Prix Opus de la Compositrice de l'année

MONTRÉAL, le 4 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de s'associer au Conseil québécois de la musique (CQM) en remettant un montant de 10 000 $ à Katia Makidissi-Warren, lauréate du Prix Opus de la Compositrice de l'année. Cette récompense lui a été décernée par Véronique Fontaine, directrice de la planification et des programmes au Conseil des arts et des lettres du Québec lors du gala des Prix Opus présenté aujourd'hui à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

« La cérémonie des prix Opus met en lumière des artistes de haut niveau, dont l'extraordinaire talent contribue à la vitalité de la musique de concert au Québec. Je tiens à remercier le CQM pour cet important travail de reconnaissance et de rayonnement. Je félicite chaleureusement la compositrice Katia Makdissi-Warren, dont la dernière année a été remplie de réalisations marquantes, laissant présager de nombreux succès à venir », a déclaré Véronique Fontaine du CALQ.

« Les membres du jury des Prix Opus ont choisi de récompenser Katia Makdissi-Warren pour l'authenticité de sa démarche, remplie de curiosité et d'intérêt envers l'autre. Ses musiques sont de fantastiques rencontres interculturelles et l'identité de son langage musical est unique. Sa carrière internationale est prolifique ». (Extrait des commentaires du jury réuni par le Conseil québécois de la musique)

À propos de Katia Makdissi-Warren

Compositrice innovatrice, Katia Makdissi-Warren se fait remarquer sur la scène nationale et internationale par son style unique où se rencontrent musiques du Moyen-Orient, de l'Occident et Autochtone. En 2001, elle a fondé l'Ensemble Oktoecho, spécialisé dans le métissage, pour lequel elle compose régulièrement, en plus d'assumer la direction artistique. Avec son ensemble, elle a gagné plusieurs prix, dont le prix OPUS du meilleur album en 2019 et le prix de la Diversité et de l'inclusion du Conseil des Arts de Montréal en 2020. Son esthétique de fusion l'amène à travailler régulièrement - à la fois comme compositrice, directrice d'ensemble et interprète - avec les communautés autochtones, arabes et juives. Elle est lauréate du prix Betty-Webster (2022).

En 2019-2020, Katia Makdissi-Warren a été choisie pour être la compositrice hommagée de la Société de Musique Contemporaine du Québec. Ses œuvres ont été interprétées par divers ensembles tels que l'Orchestre symphonique de Vancouver, l'Orchestre national oriental de Beyrouth, I Musici de Montréal, Les Violons du Roy, l'Ensemble Contemporain de Montréal (ECM+) et sera prochainement jouée par l'OSM. Ses œuvres sont régulièrement interprétées par différents ensembles de musique de chambre au-delà des frontières canadiennes, en France, en Allemagne, au Liban, au Maroc, en Argentine et en Espagne. Elle a signé de nombreuses trames sonores pour le théâtre, la danse, le cinéma, la télévision, ou des expositions au Canada, en France, à Singapour, au Japon ou aux Émirats Arabes Unis - dont celle de l'exposition permanente de Burl-Khalifa de Dubaï, plus haute tour du monde.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos des Prix Opus

Créés en 1996, les Prix Opus témoignent du dynamisme et de la diversité du milieu musical québécois. Ils soulignent l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec dans différents répertoires musicaux: médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, actuel, contemporain, numérique, mixte, jazz, musiques du monde et traditionnelles québécoises. En organisant un gala, le Conseil québécois de la musique souhaite rendre hommage aux musiciens d'ici, mais aussi transmettre au public et aux mélomanes le goût de découvrir, d'écouter et de fréquenter la musique de concert.

