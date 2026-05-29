TAIPEI, 29 mai 2026 /CNW/ - Rendant hommage aux dirigeantes qui façonnent l'écosystème commercial mondial, ainsi qu'à celles qui sont prêtes à exercer une influence encore plus grande, Kathy Yang, directrice de l'exploitation du campus et responsable de l'activité logicielle d'IA, de Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), a été reconnue par Fortune parmi les femmes d'affaires les plus puissantes en 2026.

Yang est la seule dirigeante originaire de Taïwan et se classe à la 19e place du top 100. Elle figure parmi les 16 nouvelles entrantes et parmi les 50 femmes au palmarès Fortune Global 500 de cette année, qui regroupe des dirigeants de 20 pays et territoires qui desservent 94 entreprises.

« Le maintien d'un avantage concurrentiel ne consiste pas seulement à être un chef de file dans le domaine de la technologie, mais aussi à encourager les talents. Cette distinction est une inspiration pour toutes les femmes qui travaillent à Foxconn », déclare Yang. « Nous sommes ravis de mettre à l'honneur les femmes qui occupent des postes de direction, ce qui est un marqueur important dans notre cheminement vers une entreprise complète et de calibre mondial. »

« Aujourd'hui dans sa 29e année, cette liste emblématique de femmes puissantes comprend près de la moitié ne venant pas des États-Unis, nous rappelant que l'impact du leadership féminin est vu à l'échelle mondiale », déclare Alyson Shontell, rédactrice en chef de Fortune et directrice de contenu. « Ce sont des femmes qui transforment les entreprises aujourd'hui et qui façonnent l'avenir en cette période de tumulte et d'incertitude, mais aussi de grandes promesses. »

Yang se joint cette année à un groupe distingué dans lequel la technologie et la finance dominent le palmarès, avec respectivement 27 et 26 femmes dans chaque secteur. À mesure que l'IA poursuit son ascension rapide, les femmes contribuent de plus en plus à façonner son avenir, selon Fortune.

En près de deux décennies chez Foxconn, Yang - qui a été nommée l'an dernier dans la liste MPW Asia de Fortune - a assumé de plus en plus de responsabilités chez le plus grand fabricant d'électronique et le principal fournisseur de solutions technologiques au monde, qu'il s'agisse de superviser la logistique mondiale et la conformité commerciale ou d'être la première dirigeante à occuper le poste de chef de la direction tournante de Foxconn en 2025.

La liste MPW 2026, établie par les rédacteurs de Fortune, est fondée sur la taille et la santé des entreprises ou des comptes de résultat des dirigeants, mesurée par des données financières sur 12 mois et trois ans, ainsi que sur leur influence, leur innovation, leurs trajectoires de carrière et leurs efforts pour renforcer l'activité.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

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