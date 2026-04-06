TAIPEI, 6 avril 2026 /CNW/ - Dans un clin d'œil à l'innovation en matière de durabilité, Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a récompensé 152 équipes et projets lors des « Hon Hai-Foxconn Sustainability Awards 2026 », une distinction interne qui accélère le travail du plus grand fabricant d'électronique au monde et du principal fournisseur de solutions technologiques pour innover pour le bien.

Reconnaissant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance en Asie, en Amérique et en Europe, l'ampleur et l'impact des Sustainability Awards ne cessent de croître, attirant 1 504 candidatures de la part des équipes de Foxconn pour la troisième année, soit cinq fois plus que son édition inaugurale. La sécurité de l'azote au Viêt Nam, le nettoyage sans carbone en Chine et l'équipement assisté par exosquelettes en République tchèque ont fait partie des projets célébrés, démontrant l'approfondissement des capacités ESG.

« Grâce à la plateforme Sustainability Awards, les collègues de Foxconn du monde entier peuvent partager les résultats des initiatives ESG. Cela encourage également toutes les unités à transformer des pratiques novatrices en résultats tangibles, faisant de la durabilité non seulement un objectif, mais une partie intégrante des activités quotidiennes », déclare Young Liu, président du conseil de Foxconn. Cette année, la cérémonie de remise des prix a eu lieu sur le campus de Shenzhen, un site d'usine de Lighthouse désigné par le Forum économique mondial.

Près de 500 collaborateurs et partenaires de la chaîne d'approvisionnement du Groupe dans le monde entier y ont assisté, en personne et en ligne. L'événement de cette année a souligné les réalisations innovantes de la chaîne d'approvisionnement du Groupe, telles que STMicroelectronics, Murata Manufacturing Co et Winbond Electronics Corp, tout en participant à une table ronde au sommet pour connaître leur point de vue sur le développement durable de Foxconn.

Les gagnants ont présenté diverses innovations :

République tchèque : l'introduction d'équipements assistés par exosquelettes pour améliorer la posture de travail et réduire les risques de blessures professionnelles, ce qui a valu cette année sa propre reconnaissance en République tchèque.

l'introduction d'équipements assistés par exosquelettes pour améliorer la posture de travail et réduire les risques de blessures professionnelles, ce qui a valu cette année sa propre reconnaissance en République tchèque. États-Unis : dans un contexte d'expansion opérationnelle sur le marché clé, les opérations américaines ont intégré des processus de gestion au moyen de plateformes numériques afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la gouvernance.

dans un contexte d'expansion opérationnelle sur le marché clé, les opérations américaines ont intégré des processus de gestion au moyen de plateformes numériques afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la gouvernance. Inde : la promotion de l'économie d'eau, la récolte de l'eau de pluie et la réutilisation des eaux usées sont reconnues dans un programme complet visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau.

la promotion de l'économie d'eau, la récolte de l'eau de pluie et la réutilisation des eaux usées sont reconnues dans un programme complet visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Viêt Nam : meilleur contrôle des coûts grâce à l'optimisation de la sécurité de l'azote.

meilleur contrôle des coûts grâce à l'optimisation de la sécurité de l'azote. Chine : réduction des coûts d'électricité et des émissions de carbone grâce à des améliorations de nettoyage sans carbone.

Le processus de sélection comprenait l'examen de documents, des discussions de groupes de jurés et une évaluation externe, s'échelonnant sur trois cycles et réunissant jusqu'à 100 juges. Des experts externes, des universitaires et des organisations professionnelles se sont joints aux juges internes cette année. Après plus de deux mois d'évaluation, 332 inscriptions ont été présélectionnées en fonction de différents domaines et catégories ESG.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

Contact : Jimmy Huang, porte-parole adjoint, [email protected]