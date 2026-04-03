Des opérations stables et durables sont au cœur de la formation des hauts dirigeants à l'ère de l'IA

TAIPEI, 3 avril 2026 /CNW/ -- Dans le cadre de ses initiatives de gouvernance d'entreprise, Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a nommé Michael Chiang au poste de chef de la direction en rotation, assumant un rôle clé qui renforce les dirigeants de la prochaine génération et augmente la compétitivité mondiale au sein du plus grand fabricant d'électronique et du principal fournisseur de solutions technologiques au monde.

(de droite à gauche) Michael Chiang, CEO entrant de Foxconn, Young Liu, président du conseil d’administration, et Kathy Yang, CEO sortante (PRNewsfoto/Hon Hai Technology Group (Foxconn))

La transition renforce la maturité de la culture des talents au niveau de la haute direction et de l'innovation institutionnelle de Foxconn, tout en soutenant des opérations mondiales stables et une croissance durable dans le contexte des défis de l'ère de l'IA. Chiang, qui continuera à diriger les activités commerciales du groupe liées à l'électronique grand public intelligent, prend le relais de Kathy Yang pour un mandat d'un an à compter du 1er avril.

Young Liu, président du conseil de Foxconn, déclare : « Le cœur de la formation des hauts dirigeants réside dans la participation directe et la résolution de problèmes pratiques dans la gestion et les opérations. Grâce à une mentalité de débogage et de construction de méthodologies, nous renforçons les fondements opérationnels du groupe, tout en permettant au développement des talents et à la construction du système de progresser en parallèle. »

Lors de la cérémonie de transfert cette semaine, Chiang a déclaré : « Nous continuerons à peaufiner la gouvernance d'entreprise et à bâtir des équipes dirigées par des experts. Au cours de la prochaine année, je compte mettre l'accent sur l'établissement d'un ensemble complet et systématique de savoir-faire, centré sur les besoins réels des unités commerciales. Grâce à l'optimisation des ressources et à une gestion précise des risques, nous visons à maintenir notre leadership mondial en matière de compétitivité. »

Kathy Yang, chef de file sortante, déclare : « Formée pour considérer l'entreprise du point de vue des propriétaires d'entreprise, l'expérience inestimable acquise par rotation ne reste pas personnelle, mais est distillée en méthodologies reproductibles, formant ainsi un cadre de gestion qui soutient un développement stable et pérenne. »

Au cours de son mandat, Yang s'est concentrée sur le rythme opérationnel et l'avancement de la gouvernance, favorisant la collaboration entre les unités et l'exécution efficace d'initiatives clés. Yang a été reconnue dans le palmarès des « 100 femmes les plus puissantes d'Asie 2025 » de Fortune et, en 2026, dans le « Top 10 : les femmes dans le secteur manufacturier » de Manufacturing Digital.

Chiang a rejoint Foxconn en 1999. Il a été affecté en Californie au début des années 2000 pour superviser les activités informatiques du Groupe et, depuis, a assumé de plus grandes responsabilités dans les opérations TIC et les comptes clients clés. Chiang est titulaire d'une maîtrise de l'Université supérieure de Claremont aux États-Unis, spécialisée dans le développement des ressources humaines et la gestion des stratégies organisationnelles.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

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