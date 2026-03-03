TAIPEI, le 3 mars 2026 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a annoncé aujourd'hui des objectifs ambitieux de durabilité jusqu'en 2030 qui mettent l'accent sur les cinq prochaines années sur l'énergie propre, les droits du travail, l'ESG de la chaîne d'approvisionnement et les initiatives mondiales pour le plus grand fabricant d'électronique au monde et le principal fournisseur de solutions technologiques.

En renforçant le développement durable comme principal moteur de compétitivité à long terme et de résilience opérationnelle du groupe, les objectifs de développement durable à long terme 2026-2030, comparés aux niveaux 2025, comprennent 34 actions concrètes réparties dans 21 catégories stratégiques. La feuille de route mise à jour répond à l'évolution des attentes internationales en matière d'ESG et offre une plus grande incidence sur la chaîne de valeur.

« Cette feuille de route marque la transition de Foxconn vers une nouvelle phase définie par la transparence des données, des objectifs institutionnalisés et des partenariats de collaboration », a déclaré James Wu, porte-parole de Foxconn et responsable du Comité de développement durable du groupe. « Avec des centaines de campus partout dans le monde et des dizaines de milliers de fournisseurs, nous prenons des mesures stables et mesurables pour que notre écosystème soit plus propre, plus vert et plus intelligent. »

D'ici 2030, l'ensemble du groupe vise à atteindre de multiples objectifs environnementaux, notamment un taux de recyclage des eaux grises de 30 %, une part de 75 % de l'utilisation des énergies renouvelables, une électricité verte autoinvestie représentant plus de 30 % de l'utilisation des énergies renouvelables du groupe et une réduction de 10 % de l'intensité énergétique.

Pour la plupart, Foxconn a atteint son ensemble précédent de 32 objectifs ESG à long terme publiés en 2022 avant l'échéance prévue, ce qui l'a mis sur la bonne voie pour atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050, tout en respectant ses engagements sociaux et de gouvernance, y compris l'amélioration du mieux-être au travail, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement durables et le renforcement de la cybersécurité et de la responsabilisation du conseil d'administration.

À l'avenir, l'IA sera intégrée dans des objectifs d'innovation technologique durable, tels que doubler le nombre d'usines Lighthouse-standard de Foxconn et découvrir exponentiellement des applications dignes d'une propriété intellectuelle à partager avec l'industrie.

Pour la première fois, le groupe coordonnera ses politiques d'entreprise et ses normes de fournisseurs avec 15 cadres internationaux majeurs, dont le TCFD, le SASB et les IFRS S1/S2. L'entreprise s'engage à maintenir un classement supérieur de 10 % dans cinq grandes agences de notation ESG, dont MSCI et Sustainalytics.

En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, les nouveaux objectifs comprennent la mise en œuvre d'un audit de durabilité à 100 % des fournisseurs de niveau 1 de Foxconn et la promotion d'une « fabrication à chaîne courte et à faible émission de carbone », visant à obtenir plus de 80 % des matériaux institutionnels locaux pour renforcer la résilience opérationnelle dans les économies régionales mondiales.

La santé et la sécurité des employés sont une priorité absolue pour Foxconn. Dans ce domaine clé, les objectifs exigent une couverture à 100 % des évaluations des risques liés aux droits de la personne dans les sites de production mondiaux d'ici 2030. Pour les problèmes à risque élevé relevés pendant les évaluations, des mesures correctives et d'atténuation seront mises en œuvre immédiatement. L'entreprise renforcera continuellement ses pratiques de gestion interne et de répartition de la main-d'œuvre, et fera systématiquement la promotion des audits annuels afin d'assurer le respect du code de conduite et des normes de responsabilité du groupe. Les entrepreneurs mondiaux à risque élevé devront tous obtenir la certification ISO 45001 sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Dans une autre première, Foxconn intègre Nature-based Solutions (NbS) dans ses initiatives de durabilité. Avec ses partenaires, le groupe organisera chaque année des actions de restauration environnementale et écologique dans nos principales régions de production jusqu'en 2030, pour atteindre un total annuel de 80 000 heures de bénévolat cumulées.

Lisez nos objectifs de durabilité à long terme 2026-2030 ici.

Pour de plus amples informations sur Foxconn, cliquez ici.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613004/Foxconn_Logo.jpg

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

CONTACT : Jimmy Huang, porte-parole adjoint, [email protected]