MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec est fier d'annoncer que sa présidente, Mme Kathy Baig, ing., MBA, ASC, FIC, DHC, accédera en mai 2022 à la présidence du Conseil d'administration d'Ingénieurs Canada pour un mandat d'une année, prenant le relais de M. Danny Chui, FIC, P.Eng., qui vient d'entamer un mandat d'un an dans cette fonction. Mme Baig poursuit son troisième mandat à titre de présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ce mandat se terminera en juin 2022.

Ingénieurs Canada est l'organisme national qui soutient les 12 organismes provinciaux et territoriaux qui sont chargés d'encadrer la profession d'ingénieur au Canada.

« Ingénieurs Canada joue un rôle important à l'échelle du pays, et je remercie mes collègues de la confiance qu'ils me témoignent. Tout en exerçant mes fonctions à la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me préparerai à occuper cette nouvelle fonction au cours de la prochaine année », a commenté Kathy Baig.

Élue à la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec en 2016, Mme Baig accomplit présentement son troisième et dernier mandat de deux ans dans cette fonction. Elle est membre du Conseil d'administration d'Ingénieurs Canada depuis 2015. Au cours de la prochaine année, à titre de « présidente élue » d'Ingénieurs Canada, elle apportera son soutien au président en titre de l'organisme, M. Chui.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Source : Patrick Leblanc, Conseiller sénior en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697 (cell.)

Liens connexes

https://www2.oiq.qc.ca/