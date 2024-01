TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est ravie d'annoncer qu'elle rendra honeur à l'icône des médias, Kara Swisher, en lui décernant son Prix hommage annuel, en reconnaissance de sa carrière journalistique pionnière. Intrépide, Kara Swisher donne régulièrement « l'heure juste » aux grands chefs de l'industrie de la technologie.

Tech journalist Kara Swisher, photo by Philip Montgomery (Groupe CNW/La Fondation pour le journalisme canadien)

Le Prix hommage annuel de la FJC reconnaît les sommités des médias qui ont eu un impact journalistique exceptionnel sur la scène internationale. Parmi les lauréats précédents, citons la Nobelisée Maria Ressa, André Picard, le Dr Sanjay Gupta, Anna Maria Tremonti, Jodi Kantor avec Megan Twohey, Jake Tapper, Tina Brown avec Sir Harold Evans, Malcolm Gladwell, David Suzuki et Lisa LaFlamme.

Le Prix hommage sera décerné lors de la soirée annuelle de remise des prix de la FJC le 12 juin au Fairmont Royal York à Toronto.

« En faisant des reportages sur une industrie où le rythme effréné et les bouleversements constants sont la norme, la détermination de Kara Swisher à dévoiler les histoires qui façonnent notre monde numérique a établi une référence pour l'excellence journalistique », a déclaré la présidente de la FJC, Kathy English. « Avec son intelligence vive, ses reportages stellaires et son dévouement inébranlable à demander des comptes aux dirigeants, Swisher a dépassé même les géants de la technologie, nous racontant leurs histoires dans une série ininterrompue d'exclusivités. Elle a aidé le public à comprendre les recoupements complexes entre les médias et l'innovation, ainsi que les forces et les personnages qui ont façonné l'ère numérique. »

Le dernier livre de Swisher, « Burn Book : A Tech Love Story », qui est à la fois mémoire, histoire et « récit nécessaire » des personnages puissants de l'industrie de la technologie, sera publié le 24 février 2024. La FJC en fournira un exemplaire à tous les participants à la Soirée de remise des prix de la FJC.

Journaliste, auteure et podcasteuse courageuse et franche, Swisher informe le public sur le secteur de l'internet depuis 1994. Avant de déménager dans la Silicon Valley, elle a travaillé au Washington Post.

C'est dans la Silicon Valley que la carrière de Swisher a pris une tournure décisive. À l'heure de l'essor de l'internet et du subséquent effondrement des points-com, elle est devenue une journaliste en première ligne, narrant la transformation de l'industrie technologique dans les pages du New York Times, entre autres. Réputée pour ses reportages incisifs, Swisher a acquis une réputation de chroniqueuse tranchante de l'évolution de la relation entre la technologie et la société.

En 2003, avec son collègue Walter Mossberg, Swisher a lancé la conférence « All Things Digital » et son blog associé (AllthingsD.com), interviewant des géants de la technologie tels que Steve Jobs et Bill Gates.

Swisher et Mossberg ont par la suite cofondé Recode, une plate-forme influente pour les nouvelles et les événements technologiques. S'appuyant sur l'héritage de « AllThingsD », Recode est devenue une source de référence pour les nouvelles de dernière minute, les analyses approfondies et les interviews exclusives. Le leadership éditorial de Swisher chez Recode a consolidé sa réputation d'interrogatrice judicieuse, qui n'hésite pas à défier les dirigeants de l'industrie et d'exiger la transparence.

Son influence s'étend au-delà de l'écrit. En tant qu'animatrice de nombreux podcasts primés, notamment « Recode Decode », « On with Kara Swisher » et « Pivot » avec Scott Galloway, elle continue d'apporter son style d'entrevue provoquant et ses observations sans complaisances sur les nouvelles les plus marquantes de la technologie et de la culture à un public plus large.

Tout au long de son illustre carrière, Swisher a mené des entretiens approfondis avec un panthéon de titans de la technologie, dont Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bob Iger, Larry Page, Sergey Brin, Meg Whitman, Peter Thiel et Mark Zuckerberg.

Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la Fondation pour le journalisme canadien, résume le journalisme intrépide de Kara Swisher : « Sa quête incessante de la vérité, de connaissances technologiques et de responsabilisation des chefs de file s'harmonise parfaitement avec la mission de la FJC de promouvoir l'excellence journalistique. En tant que voix influente au croisement des médias et de la technologie, Swisher incarne l'engagement à favoriser un débat public robuste et éclairé. Son travail est particulièrement vital dans le paysage actuel, où les géants de la technologie exercent une influence déterminante sur notre vie quotidienne. Grâce à son analyse incisive et à ses questions audacieuses, Swisher informe non seulement le grand public, mais demande également des comptes à ces détenteurs de pouvoirs, créant ainsi un monde numérique plus transparent et plus équitable. »

Omar Sachedina, chef d'antenne et rédacteur en chef de CTV NATIONAL NEWS, animera la cérémonie de remise des prix de la FJC de cette année.

Rendez-vous sur le site des prix de la FJC pour plus de détails sur la cérémonie du 12 juin.

Parmi les autres prix qui seront remis lors de la cérémonie :

Le Prix FJC Jackman, pour l'excellence en journalisme ;

Le Prix FJC Edward Burtynsky, pour le photojournalisme climatique ;

Le Prix Couronnement de Carrière de la FJC ;

Le prix Landsberg ;

Le Prix de la FJC pour les reportages sur les solutions climatiques ;

la FJC pour les reportages sur les solutions climatiques ; Les bourses d'études de journalisme William Southam.

Les bourses qui seront reconnues lors de la soirée comprennent :

Les Bourses FJC-Narcity pour les Créatrices et Créateurs d'actualités ;

Les Bourses FJC-CBC pour le journalisme autochtone ;

Les Bourses de journalisme FJC pour les Noirs ;

Le Prix de photojournalisme Tom Hanson .

Pour les possibilités de commandite, veuillez consulter les personnes-ressources ci-dessous ou visitez la page sur les prix de la FJC .

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la FJC.

#CJFawards



À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file du journalisme d'actualités, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Natalie Turvey, Présidente et directrice générale, La Fondation pour le journalisme canadien, [email protected]; Pour les opportunités de parrainage, veuillez contacter : Josh Gurfinkel, Directeur des opérations, La Fondation pour le journalisme canadien, [email protected]