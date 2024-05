Co‑operators fournira une assurance abordable et pratique aux propriétaires de véhicules récréatifs ainsi qu'aux amatrices et amateurs de plein air

BILLINGS, Mont., le 15 mai 2024 /CNW/ - Kampgrounds of America (KOA), le plus grand réseau de terrains de camping privés au monde, et Co‑operators, une coopérative canadienne de services financiers de premier plan, ont fait équipe pour offrir l'assurance véhicule récréatif aux Canadiens et Canadiennes qui aiment partir à l'aventure.

Spécialement conçue pour les amatrices et amateurs de plein air au Canada, l'assurance véhicule récréatif de Co‑operators fournit une protection abordable et fiable pour une gamme de véhicules de plein air, notamment les roulottes, les autocaravanes séparables, les autocaravanes, les motocyclettes, les motos hors route, les VTT et les motoneiges. Co operators est le premier assureur à offrir une gamme de produits d'assurance pour véhicules récréatifs à l'échelle nationale sur une plateforme en ligne.

« Les Canadiens et Canadiennes représentent une part importante de la clientèle de Kampgrounds of America tant au Canada qu'aux États-Unis », explique Diane Eichler, vice-présidente principale au marketing chez Kampgrounds of America inc. « Co‑operators partage notre volonté de répondre aux besoins des amatrices et amateurs de plein air au Canada, en leur donnant les moyens de passer plus de temps à l'extérieur en toute confiance. Nous nous réjouissons d'améliorer l'expérience des campeuses et campeurs canadiens grâce à ce partenariat. »

Co‑operators, qui se distingue par ses options d'assurance abordable et pratique, offre une assurance autonome pour les véhicules récréatifs à des taux concurrentiels ainsi que la flexibilité de jumeler cette protection à une police auto ou habitation pour bénéficier d'économies supplémentaires.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Kampgrounds of America qui contribuera à la sécurité financière des amatrices et amateurs de plein air au Canada », affirme George Hardy, vice-président aux projets stratégiques chez Co‑operators. « Cette relation marque non seulement une étape importante dans la vision stratégique de Co‑operators pour les véhicules récréatifs, mais elle démontre aussi notre engagement à offrir une protection complète adaptée aux besoins diversifiés des campeuses et campeurs à l'échelle du pays. Ensemble, nous avons hâte d'améliorer l'expérience de camping et d'assurer la tranquillité d'esprit de notre clientèle. »

Pour en savoir plus sur l'assurance véhicule récréatif de Co operators et les rabais offerts lorsque vous regroupez vos polices d'assurance, visitez le site koa.com/marketplace/cooperators.

À PROPOS DE KAMPGROUNDS OF AMERICA

Kampgrounds of America inc. est le chef de file incontesté de l'industrie du tourisme de plein air depuis plus de 60 ans. Sa mission étant de rapprocher les gens et de les relier à la nature, l'entreprise compte deux marques uniques : KOA et Terramor Outdoor Resorts. KOA, le plus grand réseau de terrains de camping privés au monde ouverts au public, comprend plus de 500 emplacements franchisés et détenus par l'entreprise. KOA, dont l'image de marque bénéficie d'une visibilité inégalée, offre également aux propriétaires et exploitants de terrains de camping un soutien hors pair en matière de formation, de conception, de recrutement, de marketing et de technologie. Consultez les sites KOA.com et TerramorOutdoorResort.com pour en savoir plus.

À PROPOS DE Co-operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 64 milliards de dollars. Co‑operators offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 79 ans. L'organisation est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co‑operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

KOA : [email protected]

Co-operators : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited