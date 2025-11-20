ALPHARETTA, Géorgie, 20 novembre 2025 /CNW/ - Kahua, une plateforme de premier plan pour la gestion de projet axée sur les actifs, est fière d'annoncer pour la troisième fois le placement de l'entreprise dans la liste Technology Fast 500 de Deloitte, un classement des 500 technologies qui connaissent la croissance la plus rapide. Kahua s'est classée au 375e rang sur la liste.

« Le classement de cette année met en évidence à la fois un leadership durable et une dynamique révolutionnaire », a commenté Wolfe Tone, responsable du portefeuille clients privés et émergents chez Deloitte Private & Emerging Client Portfolio et associé chez Deloitte Tax LLP. « Comme les années précédentes, les entreprises privées continuent de dominer, soulignant l'agilité qu'elles apportent aux marchés concurrentiels, ce qui leur permet d'enregistrer une croissance exceptionnelle à trois ou quatre chiffres, comme le reflète ce classement. »

La croissance de Kahua a été alimentée par une clientèle en expansion et une innovation incessante, grâce aux capacités de l'entreprise en matière de code faible/sans code, à un réseau de partenaires robuste et en croissance, à des contrôles de sécurité de premier plan comme l'autorisation FedRAMP et à une approche de plateforme de gestion de projets de pointe, axée sur les actifs. De plus, en réponse aux pressions économiques exercées pour améliorer l'efficacité, Kahua est devenue un chef de file en aidant les clients à automatiser les processus, à réduire les coûts et à obtenir des résultats plus rapidement.

« L'un des principaux moteurs de croissance de Kahua a été la confiance de nos clients et notre réputation sur le marché pour configurer facilement notre plateforme aux besoins uniques de nos clients », a déclaré Scott Unger, chef de la direction de Kahua. « Les consommateurs savent que notre feuille de route de produits est axée sur leurs défis particuliers aujourd'hui, et nous serons là en tant que partenaire de confiance tout au long du cycle de vie de leur programme d'investissement. Notre inclusion sur la liste Fast 500 en témoigne. »

Pour être admissibles à la reconnaissance du classement Technology Fast 500 de Deloitte, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie exclusive qui contribue de façon importante aux revenus d'exploitation de l'entreprise. Les sociétés doivent avoir des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 $ pour l'année de base et d'au moins 5 millions $ pour l'année en cours, avec un taux de croissance d'au moins 50 %.

À propos de Kahua

Kahua est un important fournisseur de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction axés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme, à laquelle 16 agences fédérales font confiance pour gérer en toute sécurité leurs programmes d'investissement, aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de transfert des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code faible, les utilisateurs peuvent fonctionner rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps. Pour en savoir plus, rendez-nous visite ici.

