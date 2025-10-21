ALPHARETTA, Géorgie, 21 octobre 2025 /CNW/ - Kahua, fournisseur de premier plan de systèmes d'information de gestion de projets centrés sur les actifs (PMIS), a annoncé aujourd'hui le lancement de Kahua Enterprise AI, une suite complète de capacités alimentées par l'intelligence artificielle et conçues pour automatiser les tâches, améliorer la visibilité et fournir des analyses avancées, sans compromettre la sécurité.

Kahua AI donne la priorité à la valeur pratique et à la confiance sans compromis. En hébergeant des modèles d'intelligence artificielle dans une infrastructure privée, Kahua étend la même base de sécurité éprouvée qui sous-tend ses offres autorisées par FedRAMP et conformes au cadre de certification CMMC.

« Nous sommes ravis de présenter Kahua AI aux équipes de projet et aux propriétaires, a déclaré Brian Moore, président et cofondateur de Kahua. Nos clients nous font confiance pour sécuriser leurs données les plus critiques, et nous avons construit cette offre avec ce même principe à l'esprit. Kahua AI offre une automatisation réelle et des informations qui améliorent l'efficacité et la prise de décision sans les risques des modèles d'IA publics non sécurisés. »

Kahua AI apporte de nouvelles capacités d'efficacité tout au long du cycle de vie du programme d'investissement grâce à trois fonctionnalités principales :

Collecte automatisée de données : extrait et organise les renseignements à partir de sources non traitées telles que les factures, les plaques signalétiques des équipements et les documents de spécification.

Saisie agentique des données : exploite le clavardage et l'intelligence artificielle vocale pour simplifier la saisie et garantir l'exactitude et l'exhaustivité des dossiers de projet.

Accès intelligent à l'information : fournit aux utilisateurs un accès rapide et conversationnel aux bonnes données au bon moment.

« L'IA est une étape importante dans la feuille de route stratégique à long terme de Kahua, a ajouté M. Moore. Nous continuons à investir dans des solutions d'IA, en commençant par la collecte et la gestion des données d'actifs, qui aident les clients à réaliser des projets d'investissement plus rapidement et plus précisément, avec la sécurité de pointe sur laquelle Kahua a été conçu. »

La solution s'intègre à la plateforme existante de Kahua. Les utilisateurs bénéficieront immédiatement d'une automatisation intelligente et de capacités d'analyse améliorées. En savoir plus sur Kahua AI.

À propos de Kahua

Kahua est un important fournisseur de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction axés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme, à laquelle 16 agences fédérales font confiance pour gérer en toute sécurité leurs programmes d'investissement, aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de transfert des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code faible, les utilisateurs peuvent fonctionner rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps.

Personne-ressource pour les médias :

Alyce Menton

Directrice principale, Marketing

Kahua

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663422/Kahua_Logo.jpg

SOURCE Kahua