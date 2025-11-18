Colin Whitlatch, directeur technique, se joint à Microsoft et à d'autres leaders technologiques pour discuter des répercussions mesurables de l'IA responsable sur les entreprises.

ALPHARETTA, Géorgie, 18 novembre 2025 /CNW/ -- Kahua, une plateforme de premier plan pour la gestion de projets axée sur les actifs®, a annoncé que son directeur technique, Colin Whitlatch, se joindra à Microsoft et à d'autres leaders technologiques lors du salon Microsoft Ignite 2025, un événement mondial qui présente les façons dont l'intelligence artificielle transforme les entreprises dans le monde réel.

M. Whitlatch prendra la parole lors de la session « La valeur de l'IA pour les entreprises :applications concrètes » le 20 novembre à 14 h 15 HNP, où il abordera la manière dont les entreprises peuvent aller au-delà de l'expérimentation et mettre en œuvre des applications concrètes de l'IA qui ont une incidence mesurable dans des environnements d'entreprise complexes.

« Ignite est l'événement où l'incidence de l'IA sur les clients dans le domaine technologique occupe le devant de la scène, a déclaré Colin Whitlatch, directeur technique chez Kahua. Nous allons bien au-delà des premières expériences et entrons dans une ère où l'IA commence à transformer la manière dont le travail est effectué. Chez Kahua, cela signifie utiliser l'IA pour simplifier la complexité actuelle, tout en construisant un avenir où les équipes pourront travailler de manière plus intelligente, plus rapide et avec plus de confiance. »

S'appuyant sur la technologie Microsoft, Kahua fournit une plateforme de gestion de projets sécurisée et moderne, centrée sur les actifs, qui permet aux clients de créer, de livrer et de gérer des programmes d'investissement de manière intelligente et en accord avec les besoins spécifiques de leur entreprise. Grâce à son partenariat avec Microsoft, Kahua fait progresser l'IA de manière responsable dans les flux de travail des entreprises, en garantissant la sécurité, la confiance et la disponibilité opérationnelle à grande échelle.

À l'occasion du salon Microsoft Ignite, Kahua mettra en avant Kahua AI, une nouvelle fonctionnalité de la plateforme Kahua qui intègre l'intelligence directement dans l'expérience utilisateur quotidienne : elle aide les équipes à rechercher, résumer, structurer et exploiter les informations grâce à une IA interactive et intégrée. En ligne ou hors ligne, les équipes peuvent transformer des données non structurées en informations en temps réel qui améliorent la collaboration et la prise de décision. kBuilder, le constructeur de plateformes de programmation schématisée éprouvé, a permis aux développeurs de créer des applications robustes de niveau entreprise qui prennent en charge certains des programmes d'investissement les plus complexes au monde. Aujourd'hui, kBuilder Canvas, la version de programmation sans code de kBuilder, est amélioré grâce à la création assistée par l'IA. Les clients et les partenaires peuvent concevoir et déployer des solutions personnalisées en quelques minutes, à l'aide d'instructions en langage naturel, sans expertise en codage ni cycles de développement longs.

Depuis des années, « l'IA ouvre des possibilités entièrement nouvelles pour la manière dont les entreprises construisent, exploitent et gèrent le monde qui nous entoure, a commenté Brian Moore, président de Kahua. Avec Kahua AI et kBuilder Canvas, nous donnons à nos clients les outils nécessaires pour élaborer l'avenir, non seulement dans le secteur de la construction, mais aussi dans tous les secteurs où les équipes doivent agir plus rapidement, travailler efficacement et faire plus avec moins. »

Kahua ne se contente pas de fournir une IA qui améliore les flux de travail actuels de ses clients existants; elle construit la plateforme qui contribuera à façonner la prochaine génération de solutions intelligentes dans l'ensemble de l'environnement bâti et au-delà.

Kahua est une importante plateforme de logiciels de gestion et d'analyse de projets axés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme, la plus sécurisée de l'industrie, aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de transfert des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code faible, les utilisateurs peuvent fonctionner rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps.

