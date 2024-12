LOS ANGELES, 17 décembre 2024 /CNW/ - Julien Auctions présentera Celebrating Bob Dylan : The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More le 18 janvier 2025 au Musicians Hall of Fame & Museum de Nashville, au Tennessee. L'événement comprend 60 éléments, dont 50 de la collection du journaliste Al Aronowitz.

Les faits saillants comprennent deux pages avec trois ébauches dactylographiées des paroles de M. Tambourine Man, estimées entre 400 000 $ et 600 000 $. Une peinture à l'huile Bob Dylan ancienne de 1968 devrait rapporter entre 200 000 $ et 300 000 $. Parmi les autres éléments dignes de mention, mentionnons un billet de poche de 1963 de Dylan lors de sa première grande prestation à l'hôtel de ville de New York, des photographies rétro, des croquis originaux et plus encore.

Une pièce maîtresse de la vente aux enchères est un disque original ionique unique du nouvel enregistrement studio 2021 de Bob Dylan intitulé The Times They Are A-Changin, produit par le producteur primé aux Grammy T Bone Burnett. Cet article unique est estimé entre 400 000 $ et 600 000 $ et marque la deuxième vente publique d'un enregistrement Ionic Original, après Blowin' In The Wind en 2022.

Myles Aronowitz, fils d'Al Aronowitz, réfléchit à l'héritage de son père : « Mon père était ce lien incroyable... Il a présenté Allen Ginsberg à Bob Dylan, Bob Dylan à The Beatles... La collection représente la capacité instinctive de mon père à reconnaître la grandeur et à établir des liens avec elle."

T. Bone Burnett commente le nouvel enregistrement : « Entendre Bob Dylan chanter "The Times They Are A-Changin", soixante ans après avoir écrit, c'est une expérience émouvante… cet original ionique est la version définitive de cette chanson indélébile. »

Une exposition spéciale présentant les faits saillants de la collection Al Aronowitz se déroulera du 18 décembre 2024 au 17 janvier 2025 au Musicians Hall of Fame & Museum. La vente aux enchères commencera le 18 janvier à 10 h HNC au Musicians Hall of Fame & Museum. Parmi les objets exposés, mentionnons un harmonique signé par Dylan, des paroles originales dactylographiées à Mr. Tambourine Man, une peinture à l'huile de 1968, un Fender Telecaster, une veste en denim rehaussée d'écran du film Hearts of Fire de 1987 et More.

Cet événement offre une occasion unique d'acquérir des artefacts rares de la carrière de Bob Dylan et des archives d'Al Aronowitz.

Pour en savoir plus et pour consulter la liste complète des articles, visitez le site Web officiel de Julien Auctions.

