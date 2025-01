Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Conformément aux stratégies de relève de CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) qui ont été établies de façon exhaustive depuis plusieurs années, Julie Godin est nommée présidente exécutive du conseil d'administration, en vigueur immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires d'aujourd'hui. En parallèle avec la nomination de madame Godin, le fondateur de CGI, Serge Godin, assumera le rôle de coprésident du conseil et continuera de se concentrer sur les acquisitions transformationnelles pour CGI ainsi que sur des dossiers de grande envergure avec des clients.

« Au fil des ans, Julie a acquis la maîtrise de chaque aspect de notre entreprise et de notre secteur d'activité, grâce à son portefeuille de responsabilités qui s'est accru progressivement à travers toutes nos opérations, ainsi que sa participation active au conseil d'administration de CGI depuis 12 ans, a expliqué Serge Godin. Ma succession a été planifiée selon une approche rigoureuse et mesurée, conçue conjointement avec le conseil pendant près de deux décennies, afin d'assurer la croissance rentable de CGI à long terme. Au nom du conseil et de nos associés de CGI à l'échelle mondiale, je félicite Julie pour sa nomination qui lui permettra de guider l'évolution continue de notre entreprise ainsi que notre croissance de demain. »

Madame Godin est actuellement coprésidente du conseil et vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de l'entreprise. Dans les 15 dernières années, elle a assumé des responsabilités croissantes à la tête d'une série de fonctions d'entreprise qui planifient et dirigent l'orientation stratégique ainsi que la stratégie à long terme de croissance rentable, interne et par acquisition de CGI. Ces fonctions mondiales critiques comprennent les ressources humaines, dont la conception des programmes de rémunération de la direction, la planification stratégique, les fusions et acquisitions, les services de conseil en management, la technologie de l'information d'entreprise, le marketing et les communications, la cybersécurité ainsi que les services partagés mondiaux. Madame Godin dirige également l'évolution continue des Assises de gestion de CGI, qui contiennent les éléments clés qui définissent et guident la gestion des activités de l'entreprise.

« Au fil des ans, Serge et Julie ont travaillé étroitement avec le conseil pour façonner et mettre en œuvre cette transition de leadership finement planifiée, a déclaré George A. Cope, administrateur en chef du conseil de CGI et membre des comités des ressources humaines et de régie d'entreprise. En tant qu'organisation disciplinée dotée de solides processus de gouvernance, CGI a mis en place un plan de relève étoffé qui met la pérennité de l'entreprise au cœur de ses priorités. Au nom du conseil de CGI, je félicite Julie pour sa nomination à titre de présidente exécutive du conseil. »

« J'aimerais remercier Serge et le conseil pour leur confiance, leurs perspectives éclairées et leur collaboration au fil du temps. CGI a bel et bien été bâtie pour croître et durer grâce à votre leadership et au talent de notre équipe à l'échelle mondiale, a souligné Julie Godin. Je suis honorée de reprendre ce rôle et de continuer à travailler avec Serge, le conseil, notre chef de la direction François Boulanger, notre comité exécutif ainsi que nos 91 000 associés de CGI pour faire avancer la croissance rentable et la position de chef de file mondial de CGI. Lorsque j'envisage l'avenir, je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur contexte pour aider nos clients à tirer profit de la technologie afin de bâtir des entreprises, des sociétés et des gouvernements plus forts. Nous demeurons engagés à bâtir une entreprise durable qui crée de la valeur pour nos clients, nos équipes et nos actionnaires tout en contribuant à nos collectivités locales. »

« Je ne prends pas ma retraite. À titre de fondateur et de coprésident du conseil de CGI, je continuerai à travailler de près avec Julie et notre équipe de direction sur des acquisitions transformationnelles pour CGI ainsi que sur des dossiers de grande envergure avec nos clients, a ajouté monsieur Godin. En tant que fondateur, j'ai pris l'engagement il y a de nombreuses années de veiller à ce que CGI continue à prospérer pour les décennies à venir. L'annonce d'aujourd'hui représente un jalon important dans le parcours de CGI vers la pérennité. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de CA14,68 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

