MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce la nomination de madame Julie Gascon au poste de présidente-directrice générale. Profitant d'un solide parcours au sein de l'industrie maritime, madame Gascon fera bénéficier l'ensemble de l'écosystème du Port de Montréal de sa connaissance approfondie des opérations dans le secteur des transports, en plus de mettre son savoir-faire entrepreneurial au service du plan stratégique 2023-2027.

Julie Gascon (Groupe CNW/Port de Montréal)

Passionnée de transports maritimes, madame Gascon a occupé de nombreuses fonctions stratégiques au sein de Transport Canada et de la Garde côtière canadienne. Elle est présentement présidente-directrice générale de l'Administration du pilotage du Pacifique. Elle entrera en poste le 12 février 2024.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Julie Gascon au sein de l'APM. Sa riche expérience et son cheminement professionnel exemplaire témoignent à la fois d'une grande rigueur, mais aussi d'un leadership inné pour diriger des équipes multidisciplinaires. Je suis certaine que ses qualités nous permettront non seulement de poursuivre les projets en cours, mais aussi de leur donner un nouvel élan », souligne Nathalie Pilon, présidente du conseil d'administration. « Je tiens à remercier l'équipe de gestion en place pour leur contribution, à commencer par Geneviève Deschamps qui continuera d'assurer avec brio l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction de madame Gascon », ajoute-t-elle.

« Le Port de Montréal est une grande institution du monde maritime et j'ai extrêmement hâte de joindre une équipe solide afin de contribuer aux succès d'un actif stratégique tant pour le Québec que le Canada. Je remercie le conseil d'administration pour leur confiance et je me réjouis à l'idée de collaborer étroitement avec l'industrie de même qu'avec les collectivités que nous desservons afin de continuer de faire rayonner le Port de Montréal », affirme Julie Gascon.

Biographie de Julie Gascon

Originaire du Grand Montréal, Julie Gascon a entamé sa carrière dans le service public en tant que diplômée du Collège de la Garde côtière canadienne. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Montréal (HEC Montréal) et d'un baccalauréat en technologie en sciences nautiques du Collège universitaire du Cap-Breton.

Julie a passé la majeure partie de sa carrière maritime à naviguer sur des navires de la Garde côtière canadienne. À partir de 1998, elle a aussi navigué sur la flotte mondiale sur de grands navires pour obtenir sa certification de capitaine au long cours. Ayant occupé de nombreux postes stratégiques au sein de Transports Canada et de la Garde côtière canadienne, elle a également été Première Dirigeante de l'Administration de pilotage du Pacifique jusqu'à sa nomination au sein de l'Administration portuaire de Montréal.

Voici les faits saillants de son parcours professionnel :

De 2005 à 2015, elle a travaillé comme autorité de réglementation, assumant des responsabilités accrues, passant d'inspectrice principale de la sécurité maritime à directrice exécutive, Navires canadiens et surveillance réglementaire, à Transports Canada.

De 2015 à juin 2020, elle a été nommée à des postes régionaux et nationaux à la Garde côtière canadienne, en tant que commissaire adjointe de la région du Centre et de l'Arctique, dirigeant la prestation opérationnelle et tactique des programmes et services de la Garde côtière couvrant les Grands Lacs canadiens, le centre du Canada , y compris le Québec et l'Arctique canadien et en tant que directrice générale des opérations, où elle a assuré la direction fonctionnelle des cadres stratégiques opérationnels et des programmes et services connexes d'un océan à l'autre.

, y compris le Québec et l'Arctique canadien et en tant que directrice générale des opérations, où elle a assuré la direction fonctionnelle des cadres stratégiques opérationnels et des programmes et services connexes d'un océan à l'autre. Elle est revenue à Transports Canada en juillet 2020 en tant que directrice générale, Sécurité et Sûreté maritimes, où elle était chargée d'élaborer, de coordonner et d'appliquer les lois, les politiques, les normes et les contrôles réglementaires nationaux en matière de sécurité et sûreté et de protection de l'environnement règlementant le transport maritime du Canada , y compris l'administration de la nouvelle Loi sur le pilotage.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, reliés aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Port de Montréal

Renseignements: Source : Renée Larouche, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 531-2410