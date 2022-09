Space Concordia est une association d'étudiants qui compte plus de 200 membres. Ses membres apportent des contributions révolutionnaires en robotique, en fuséologie, en engins spatiaux et en santé spatiale. La division Fuséologie de Space Concordia (SCRD) conçoit et fabrique des fusées sondes depuis 2014. Au fil des ans, l'équipe a participé à « l'Intercollegiate Rocket Engineering Competition (IREC) » et à la Spaceport America Cup, la plus grande compétition de fusées au monde, à laquelle participent plus de 125 universités internationales.

En 2018, l'équipe SCRD a lancé sa première fusée supersonique, Supersonice, remportant la première place devant des universités telles que Stanford, MIT, Caltech et McGill, et obtenant une mention honorable et deux premières places mondiales dans la Catégorie Avancée et le Space Dynamics Payload Challenge.

Désormais, la division Fuséologie vise encore plus haut. Elle aspire à devenir la première équipe d'étudiants à construire une fusée à propulsion liquide qui franchira la ligne de Kármán (100 km d'altitude) et atteindra l'espace. Le lancement de leur fusée suborbitale, StarSailor, devrait avoir lieu début 2023.

JRTech Solutions a suivi de près les projets de Space Concordia et est très fier de participer à cette nouvelle quête spatiale. JRTech équipera le laboratoire de Space Concordia avec ses étiquettes électroniques Pricer pour faciliter la gestion de l'inventaire et de la logistique de la construction de la fusée. Pour commémorer le partenariat entre JRTech et Space Concordia, Space Concordia lancera dans l'espace une des étiquettes de JRTech.

« JRTech Solutions est un innovateur et un pionnier dans son domaine de la technologie du commerce de détail », affirme Matteo Mazzone, Président de Space Concordia. « Il est important pour Space Concordia de collaborer avec des sponsors qui voient grand, qui ont ouvert la voie dans leur propre domaine et dont les conseils et l'expertise nous aideront à mener à bien notre mission dans l'espace. »

« Nous sommes fiers de travailler avec JRTech Solutions dans cette aventure historique. Notre partenariat mènera au développement de nouvelles applications spatiales pour la technologie numérique terrestre et encouragera la collaboration interindustrielle dans le secteur spatial canadien », affirme Oleg Khalimonov, Concepteur en Chef des fusées à Space Concordia. « Le lancement aura des impacts importants pour l'Université Concordia, et pour l'industrie spatiale canadienne dans son ensemble, car il permettra aux étudiants d'acquérir une expérience pratique supérieure sur un projet spatial », ajoute Grecia O' Brien, Vice-Présidente du Marketing de Space Concordia.

« Étant moi-même ingénieure, je reconnais les contributions des ingénieurs à l'avancement de la société à travers l'histoire. Le parrainage de Space Concordia nous permet de soutenir les futurs ingénieurs qui amélioreront notre monde. Repousser les limites de la technologie afin d'améliorer nos vies et la compréhension de notre monde nécessite de grands esprits qui doivent être soutenus à tous les stades, en particulier au niveau universitaire », affirme Cinzia Angeloni, Vice-Présidente et Directrice des Opérations de JRTech Solutions. « Nous remercions Space Concordia pour cette occasion unique de participer à une véritable mission spatiale. »

À propos de Space Concordia

Space Concordia est une association multidisciplinaire primée qui compte plus de 200 étudiants. Ses membres entreprennent de nombreux projets dans les domaines de la robotique, de la fusée, des engins spatiaux et de la santé spatiale. La société représente fièrement l'Université Concordia lors de divers événements, notamment des activités de sensibilisation, des conférences et des compétitions, à l'échelle nationale et internationale. L'objectif de Space Concordia est de former la prochaine génération de professionnels de l'espace en offrant à de jeunes scientifiques et ingénieurs l'occasion de travailler sur des projets pratiques et en respectant ses valeurs fondamentales de travail acharné, de persévérance et de collaboration. Pour en savoir plus, visitez le site www.spaceconcordia.ca.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 900 installations de magasins avec plus de 13 millions d'EEG déployées depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

SOURCE JRTECH SOLUTIONS INC.

Renseignements: Contact presse : Lunedrée Bénobon, Responsable Marketing, 514 889-7114, [email protected]