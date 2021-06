MONTREAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - JRTech Solutions a signé un nouvel accord-cadre avec Metro, l'un des plus importants détaillants alimentaires canadiens, pour les Étiquettes Électroniques de Gondole Pricer (EEG), continuant ainsi le programme EEG qui comprend des services de déploiement, des interfaces de marchandisage et un support technique. Le programme couvre les principales bannières de Metro. Ces installations supplémentaires s'ajoutent aux installations d'EEG Pricer complétées à l'occasion de l'accord-cadre initial signé en 2018.

De plus, JRTech Solutions et Metro ont conclu un accord supplémentaire pour déployer la solution Cloud de Positionnement de Produits Automatisé de Pricer Plaza. Ainsi, ils vont tirer parti des étiquettes électroniques pour positionner automatiquement un produit, ce qui va aider les employés et les clients à mieux localiser les produits en magasin.

« En incorporant le système de Positionnement de Produits de Pricer activé par les EEG de Pricer, Metro tire une valeur maximale de son investissement premier, exploitant toute la puissance des EEG et étendant leur avance sur le marché », affirme Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions.

« Metro investit dans des technologies qui leur permettent de développer leur capacité à répondre à une demande croissante », déclare Charles Jackson, Président du secteur Amérique chez Pricer.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

À propos de JRTech Solutions

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège social est à Montréal, Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'Étiquettes Électroniques (EEG) et le plus grand distributeur d'Étiquettes Électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 700 installations de magasins avec la technologie d'EEG Pricer depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. A travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plate-forme Pricer leader du secteur bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pricer.com.

