MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - JRTech Solutions a installé la dernière génération d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) entièrement graphiques, SmartTAG Power+™️ de Pricer dans 10 pharmacies affiliées à Jean Coutu.

L'une des 10 pharmacies Jean Coutu équipées avec les dernières générations d'étiquettes électroniques Pricer de JRTech Solutions. (Groupe CNW/JRTECH SOLUTIONS INC.)

« Trouver la bonne technologie qui soutiendrait notre personnel dans ses opérations, notamment dans la gestion des prix, était l'une de nos principales priorités. Compte tenu de la densité de produits à gérer en magasin, nous devions nous assurer de trouver le bon fournisseur d'étiquettes électroniques pour relever ce défi. », déclare Michaële Guérin, Directrice Générale de trois succursales Jean Coutu à La Prairie et à Delson, au Québec. « JRTech Solutions a non seulement prouvé qu'elle offrait une technologie fiable et robuste, mais elle nous a également apporté une productivité indéniable dans nos opérations. »

« Nous avons été la première succursale Jean Coutu à tester la technologie d'étiquette de prix numérique de JRTech et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes de la bannière Jean Coutu dans le développement d'une application personnalisée pour contrôler directement les étiquettes Pricer. », mentionne Sylvain Couture, pharmacien propriétaire de la succursale Jean Coutu à Anjou, au Québec. « Compte tenu des défis que représente l'exploitation d'une pharmacie et d'un établissement de vente au détail, je peux avoir l'esprit tranquille en sachant que mon personnel a beaucoup plus de facilité à s'occuper des opérations quotidiennes en utilisant la technologie d'étiquette électronique de JRTech dans mon magasin. »

« Nos étiquettes de prix numériques automatisent les changements de prix plus rapidement que n'importe quelle autre technologie, mais nous allons plus loin en utilisant nos étiquettes pour gérer l'inventaire, réapprovisionner facilement les produits, localiser les articles et fournir d'autres avantages opérationnels qu'aucune autre solution d'étiquette n'est en mesure d'offrir grâce à notre plateforme de communication infrarouge. », dit Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions. « Non seulement JRTech a répondu aux besoins de ces premières pharmacies Jean Coutu en programmant et en installant un système EEG dans leurs magasins, mais nous avons également conçu et produit des solutions plastiques personnalisées, premières du genre, pour répondre aux besoins uniques de marchandisage des différents départements de la bannière Jean Coutu. En offrant une solution clé en main, personnalisable, JRTech Solutions renforce sa position de fournisseur de confiance dans la révolution numérique de tous les secteurs verticaux du commerce de détail en Amérique du Nord. »

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 900 installations de magasins avec plus de 13 millions d'étiquettes électroniques déployées depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer AB est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer leader du secteur bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus, visitez le site www.pricer.com.

SOURCE JRTECH SOLUTIONS INC.

Renseignements: Contact de presse: Lunedrée Bénobon, Responsable Marketing, 514 889-7114, [email protected]