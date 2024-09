Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner Ganesh Chaturthi

OTTAWA, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les communautés hindoues au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent l'anniversaire de la naissance du seigneur Ganesh, l'une des divinités les plus vénérées de l'hindouisme. Reconnaissable à sa tête d'éléphant, Ganesh symbolise l'intelligence, l'écoute, la prospérité et la sagesse. On dit que sa puissante présence permet d'écarter les obstacles et de protéger les maisons.

Pendant les célébrations de Ganesh Chaturthi, les Canadiennes et Canadiens hindous créent des idoles d'argile, que l'on appelle également murtis, du seigneur Ganesh et les disposent dans les maisons et les lieux publics. Les festivités durent 10 jours. Elles comprennent des prières, de la musique, de la danse et des festins communautaires. En plus de chérir et de vénérer les valeurs du seigneur, la communauté hindoue a pour coutume d'offrir à ses proches des sucreries, telles que des modakas et des laddous, qui sont considérées comme les préférées du seigneur. Ces festivités reflètent l'esprit croissant de diversité et d'inclusion au Canada, qui enrichit le tissu social et culturel de notre société.

Chaque année, nous devons continuer à reconnaître les contributions à la fois nombreuses et significatives des personnes d'origine hindoue au pays. Leur héritage culturel riche et diversifié ainsi que leur courage inébranlable façonnent notre histoire et nous rappellent que la diversité est la plus grande force du pays.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je souhaite à toutes les communautés hindoues au monde ainsi qu'à tous les Canadiens et Canadiennes un Ganesh Chaturthi rempli de joie et de gratitude. Que cette célébration nous incite à cultiver ensemble l'harmonie, la paix et le respect mutuel. Joyeux Ganesh Chaturthi!

