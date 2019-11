Joyeux 75e anniversaire ! Grand concert avec orchestre et chœur

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Québec convie la population à venir souligner son 75e anniversaire à l'occasion d'un concert réunissant le Choeur et l'Orchestre du Conservatoire le lundi 2 décembre à 19h30 à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm.

« Nous vous promettons une soirée remplie d'émotions pour cet événement festif tout à fait unique qui marque autant l'histoire de notre établissement que celle de la vie culturelle et musicale de la grande région de Québec. », de mentionner Louis Dallaire, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

Sous la direction du chef Gilles Auger, ce concert anniversaire réunira les élèves et des professeurs du Conservatoire de musique de Québec et plusieurs anciens. Au programme Birthday Ode for Queen Mary extrait de Come, ye Sons of Art de Henry Purcell, une œuvre pour choeur qui réunira la chorale du conservatoire, l'ensemble vocal des jeunes en musique-étude et les élèves en chant auxquels se joindront d'anciens professeurs et élèves.

Par la suite, l'Orchestre du Conservatoire proposera l'Air de Lenski extrait de l'opéra Eugène Onéguine de Piotr Ilitch Tchaikovsky et Danse de nuit de Aleksey Shegolev avec comme soliste le ténor Gabriel Provencher. On pourra entendre également Vision fugitive extrait de l'opéra Hérodiade de Jules Massenet et Noël! Noël! de Aleksey Shegolev avec comme soliste le baryton Michaël Thériault. Michaël et Gabriel sont tous deux élèves de la classe de chant de Réal Toupin. Ces œuvres seront dirigées par Dmitri Zrajevski, élève à la maîtrise en direction d'orchestre de la classe de Gilles Auger.

Pour terminer le concert, l'orchestre présentera la Symphonie no 3 en do mineur, opus 78 ''dite avec orgue'' de Camille Saint-Saens. On pourra y entendre l'organiste Danny Belisle, professeur de la classe d'orgue interprétercette œuvre qui a été présentée pour la première fois le 19 mai 1886 à Londres. Le thème de la finale de la symphonie a été utilisée à plusieurs reprises au cinéma.

Joyeux 75e anniversaire!

Avec l'Orchestre et le Chœur du

Conservatoire de musique de Québec

sous la direction de Gilles Auger

-- Lundi 2 décembre à 19 h 30

LIEU ET BILLETS :

Palais Montcalm - Salle Raoul-Jobin

995, Place D'Youville, Québec

36 $ | 16 $ étudiants (services et taxes incluses)

Billets : 418 641-6040 ou https://cmadq.quebec/34lhpJr

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

