Journées de mobilisation 2023 - Des évènements régionaux pour les parents d'élèves

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), en partenariat avec la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), lance les Journées de mobilisation dans plusieurs régions du Québec. Ces Journées ont pour objectif d'offrir aux parents d'élèves des opportunités d'échange, de découverte et d'information sur des sujets d'intérêt pour eux. La participation à ces événements est gratuite et tous les parents y sont invités.

Journées de mobilisation (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

« Le mandat de la FCPQ est d'être là pour les parents. Ces Journées leur permettront de partager leurs défis, de découvrir les services disponibles et de rencontrer les organismes communautaires familiaux de leur région », souligne Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les comités de parents membres de la FCPQ ont l'opportunité de contribuer à l'organisation de l'activité dans leur région, notamment en choisissant les thèmes des ateliers qui seront présentés : soutien à l'implication dans le milieu scolaire, motivation, stress et anxiété des jeunes, intimidation et violence, etc.

De plus, le Théâtre Parminou présentera la pièce « Un parent presque parfait », portant sur l'intimidation, créée en collaboration avec la FCPQ. Cette pièce sera offerte lors de la tournée des Journées de mobilisation grâce à l'implication essentielle de la COFAQ.

« Les parents et les organismes familiaux gagnent à se découvrir. La COFAQ est heureuse de soutenir la FCPQ dans l'organisation des Journées de mobilisation! », affirme Marie Simard, directrice générale de la COFAQ.

Voici les dates à inscrire à l'agenda :

Saint-Jérôme : 14 janvier 2023

Montréal : 21 janvier 2023

Lévis : 18 février 2023

Sherbrooke : 25 mars 2023

Rimouski : 22 avril 2023

Gatineau : 6 mai 2023

Un Grand rendez-vous de la mobilisation aura lieu le 3 juin 2023 à Longueuil pour terminer la Tournée et pour souligner la clôture de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation.

Pour toutes les informations, incluant les détails d'inscription, cliquez-ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

Profil de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)

La COFAQ est née en 1972 du désir des organismes familiaux de se doter d'une structure démocratique de représentation qui puisse être porte-parole des familles. Depuis, elle regroupe, soutient et représente ses organismes membres dans le but de promouvoir et défendre les intérêts de la famille notamment à l'égard des politiques publiques afin d'améliorer la qualité de vie des familles.

