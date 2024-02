Journées de la persévérance scolaire - Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent

QUÉBEC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de participer une fois de plus aux Journées de la persévérance scolaire (JPS). Ce rendez-vous annuel et incontournable aux quatre coins du Québec se déroulera cette année du 12 au 16 février. Les JPS ont un objectif unique: rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite de nos enfants.

Les parents, acteurs clés pour la réussite des enfants

Les JPS sont l'occasion pour les parents de discuter avec leur enfant de comment ça se passe à l'école et de lui offrir des mots d'encouragement. Leurs actions et leur intérêt envers leur éducation font la différence pour leur motivation et leur confiance en soi. Tous les petits gestes du quotidien ont un impact positif sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes.

On répond à vos questions sur la persévérance

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la FCPQ invite les parents à une activité avec Catherine Ratelle, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Ce sera l'occasion de discuter du rôle primordial des parents dans le soutien de la motivation de leurs jeunes et de poser des questions à une experte.

Soutenir et motiver la persévérance dans les familles québécoises

Parce que le bien-être des familles est un facteur crucial dans la motivation et l'épanouissement des jeunes, nous avons mené en janvier 2024 une enquête à l'échelle nationale en collaboration avec Dre Mélissa Généreux et English Parents' Committee Association, pour mesurer l'impact des crises sociales sur celles-ci. Plus de 13 000 parents d'élèves du primaire et du secondaire y ont participé. Les résultats de cette enquête seront dévoilés le mardi 13 février à 12h et toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer. Aucune inscription n'est requise. Cliquez ici pour tous les détails.

Pour en savoir plus sur les Journées de la persévérance scolaire et pour connaitre les autres activités organisées à cette occasion, rendez-vous ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

