Journées de la persévérance scolaire - Nos gestes, un plus pour leur réussite

QUÉBEC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de prendre part aux Journées de la persévérance scolaire, l'événement annuel rassemblant toute la société autour d'un même objectif : la réussite éducative. Cette année, l'entourage des jeunes et les gestes qu'ils peuvent poser pour favoriser la persévérance seront à l'honneur du 13 au 17 février.

« Merci aux parents et à tous ceux qui posent des gestes pour encourager nos jeunes à persévérer au quotidien. Que ce soit la valorisation d'un petit succès ou une activité motivante pratiquée en famille, vos actions font une différence pour la motivation et la confiance en soi de nos enfants dans leur parcours scolaire et dans le développement de leur plein potentiel », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la FCPQ invite les parents à une activité gratuite avec Catherine Ratelle, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Ce sera l'occasion de discuter de persévérance, d'accompagnement et de soutien parental.

La FCPQ poursuit également sa tournée provinciale visant à outiller les parents d'élèves pour bien accompagner leurs jeunes vers la réussite. Après des arrêts à Saint-Jérôme et Montréal, l'équipe et ses experts invités s'arrêteront à Sherbrooke le 25 mars, puis à Rimouski et Gatineau. La tournée se terminera à Longueuil pour un grand événement national le 3 juin 2023. Bien outillés, les parents jouent un rôle essentiel dans la réussite et la persévérance de leurs enfants!

Pour en savoir plus sur les Journées de la persévérance scolaire et pour connaitre les activités organisées à cette occasion, rendez-vous ici.

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

