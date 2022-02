Journées de la persévérance scolaire - Être porteurs de sens pour nos jeunes

« Les Journées de la persévérance scolaire sont un rendez-vous annuel qui tombent toujours à point dans le mois de février, alors qu'on remarque que la motivation et la persévérance sont difficiles pour plusieurs jeunes, et même pour leurs parents. C'est le moment de faire preuve de bienveillance et d'être des porteurs de sens pour nos jeunes. Merci à tous ceux qui font des efforts pour encourager les élèves à persévérer, que ce soit par leurs mots ou leurs actions individuelles et collectives! », partage Kévin Roy, président de la FCPQ.