Journées de la persévérance scolaire - Chaque geste peut être important

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de souligner et de participer chaque année aux Journées de la persévérance scolaire. Elles se tiendront cette année du 17 au 21 février, sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite ».

« Cette semaine thématique est une belle opportunité de montrer à nos jeunes que les adultes autour d'eux se tiennent ensemble pour les encourager et les soutenir dans leur cheminement scolaire. La collaboration avec nos partenaires de l'éducation est primordiale pour les parents afin de créer un filet de soutien autour des élèves », pense Kévin Roy, président de la FCPQ.

Chaque geste peut faire une différence dans la persévérance d'un jeune qui pense au décrochage, et les encouragements arrivent en tête de liste des gestes qui sont appréciés des jeunes.

« J'encourage les parents à poser des gestes quotidiennement pour favoriser la réussite de leurs jeunes. Soyons des exemples positifs! », conclue Kévin Roy.

Pour avoir accès à des outils ou pour connaître les activités organisées dans votre région, consultez le site web des Journées de la persévérance scolaire.

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

