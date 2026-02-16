Journées de la persévérance scolaire 2026 - L'engagement des parents pour soutenir la persévérance

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de participer, année après année, aux Journées de la persévérance scolaire (JPS). Du 16 au 20 février 2026, c'est sous le thème « La persévérance, ça mène loin » que nous soulignerons les efforts des jeunes et des adultes qui les entourent.

« Les parents sont des moteurs incontournables de persévérance chez les jeunes. J'invite tous les parents d'élèves à prendre connaissance des activités et outils des JPS et à encourager leurs enfants à persévérer, par leurs gestes, leurs paroles et leur exemple », partage Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

L'engagement du parent est important au niveau individuel, mais il est tout aussi pertinent au niveau collectif. L'implication au comité de parents, au conseil d'établissement et dans toutes les instances de participation parentale du réseau scolaire contribuent aux prises de décisions dans le meilleur intérêt des élèves qui fréquentent l'école publique. L'engagement des parents à tous les niveaux soutient la persévérance scolaire.

Pour en savoir plus sur les Journées de la persévérance scolaire et pour connaitre les activités organisées à cette occasion, rendez-vous ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis maintenant 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

