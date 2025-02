Journées de la persévérance scolaire 2025 - La persévérance fait toute la différence

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de participer à cette 21e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Du 10 au 14 février 2025, c'est sous le thème « La persévérance fait toute la différence » que se déroulera ce rendez-vous annuel. Cette campagne vise à mettre en lumière les efforts et la détermination qui mènent aux accomplissements des jeunes, en soulignant que chaque réussite est le fruit d'un engagement soutenu.

Les parents, alliés précieux dans le parcours scolaire

Les parents jouent un rôle essentiel dans la réussite éducative de leurs enfants. Leur soutien, leur présence et leur valorisation des efforts contribuent significativement à renforcer la motivation et la confiance en soi de leurs jeunes face aux défis scolaires. Leur engagement dans les comités de parents, conseils d'établissement et autres instances du milieu scolaire contribuent à assurer que toutes les décisions sont prises dans l'intérêt des élèves. Chaque geste pour favoriser la persévérance compte!

Un webinaire sur la persévérance scolaire et la motivation

Les parents sont invités le 17 février à 20h, à participer à un webinaire d'Aidersonenfant.com, commandité par la FCPQ. Ce sera l'occasion de poser des questions à Dr Égide Royer, psychologue, et d'obtenir des outils pratiques pour soutenir leurs enfants dans leur cheminement scolaire.

Le bien-être, facteur crucial pour persévérer

Dans l'engouement des JPS 2025, la FCPQ et ses partenaires l'Association des comités de parents anglophones (ACPA), l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) et la Dre Mélissa Généreux ont lancé le 3 février dernier la deuxième édition de l'enquête nationale sur le bien-être des familles, pour savoir comment elles vont en cette ère de transformation numérique. L'enquête est ouverte jusqu'au 17 février, mettant en lumière l'importance du bien-être familial pour la réussite éducative.

Pour en savoir plus sur les Journées de la persévérance scolaire et pour connaitre les autres activités organisées à cette occasion, rendez-vous ici.

